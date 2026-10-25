影／蔣萬安幫搬路樹遭酸作秀 沈伯洋：救災不分藍綠、尊重專業

薔琵颱風過後，台北市長蔣萬安昨日跟著清潔隊員搬運路樹，卻遭網友質疑作秀，邀請市長的王姓隊長也因此感到內疚。針對有藍營議員質疑沈伯洋是否拒絕移樹，他回應，救災沒有藍綠之分，不應將焦點放在政治攻防，至於樹木如何處理，清潔隊也有相關規範，應予以尊重。

沈伯洋今天跨出台北，與民進黨新竹市長參選人莊競程在南寮共同車掃，吸引大批支持者前來，會後接受媒體聯訪，針對蔣萬安昨天跟著清潔隊員搬運路樹，遭網友質疑作秀，有藍營議員也質疑沈伯洋是否拒絕移樹？

沈伯洋表示，救災沒有藍綠之分，不應將焦點放在政治攻防。他認為，蔣萬安有自己的做事方式，從前一天就開始坐鎮指揮中心，十分辛苦；至於樹木如何處理，清潔隊也有相關規範，應予以尊重。

媒體追問是否肯定蔣萬安近2年的路樹政策，並指出這次颱風似乎較少發生路樹倒塌。沈伯洋表示，外界可能誤以為爭議在於是否砍樹，但他認為，真正的關鍵是信任。民眾需要知道樹木為何移除、處理過程是否公開，以及事後資訊是否透明，核心問題是政府能否建立民眾的信任，而不是單純討論樹木該不該砍。