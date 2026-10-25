護航徐佳青出席僑委身分曝光 賴士葆轟：綠友友「官官相護」

民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑，僑委會日前在圓山大飯店舉辦年度僑務委員會議期間，疑動用千萬元公帑替前委員長徐佳青歡送及慶生，僑務委員今將召開記者會說明；桃園市議員凌濤則揭露，出面聲援徐佳青的法國僑務委員薛雅俶是歐洲信賴台灣後援會總會長。國民黨立委賴士葆痛批，這種「綠友友」利益共同體「官官相護」，台灣人民真的看不下去。

徐佳青日前因公器私用爭議請辭，陳智菡爆料，僑委會近日在圓山大飯店舉辦僑務委員會議期間，替徐安排慶生及歡送活動。

僑委會昨發出聲明表示，本次邀請是應超過百位僑務委員連署表達的邀請意願。當天適逢徐前委員長生日，與會僑務委員自發以共同唱歌及播放免費紀念短片的方式表達祝福，未額外支用公務預算，亦未增加任何經費支出，不排除提告。

國民黨桃園市議員凌濤今起底，該名嗆告的「旅外僑委」薛雅俶，正是「歐洲信賴台灣後援會總會長」。

賴士葆在臉書發文批評，當外界質疑徐佳青在她的惜別會與生日宴，這個排場共花了將近1500萬納稅人的錢，在圓山飯店辦了四天三夜，還有幾百位床位及來回機票引來外界質疑浪費，後來僑委會居然大聲嗆告、護航徐佳青，令人難以接受。

賴士葆指出，經查後「旅外僑委」是「歐洲信賴台灣後援會總會長」薛雅俶，這種「綠友友」利益共同體「官官相護」，用千萬人民納稅錢為「涉貪離職調查」的徐佳青歡送慶生，台灣人民真的看不下去。徐佳青仗著她是小英人馬，以及現在受到賴清德總統的重用有恃無恐，難道是為了她下一步2026選後可能讓她更上一層樓才這麼囂張？畢竟現在賴政府用人最喜歡凶悍面對在野黨的政務官。

國民黨立委王鴻薇質疑，10月22日晚間，民眾都在防颱，僑委會卻在台北圓山大飯店舉辦惜別晚宴，幫因爭議請辭的徐佳青慶生及歡送，僑委會應向全國民眾說清楚。