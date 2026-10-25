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替徐佳青慶生？僑委會喊告 柯文哲：不敢告、給對手送柴火
民眾黨立法院黨團主任陳智菡爆，僑委會日前在圓山大飯店舉辦正式僑務委員會議期間，疑花費千萬公帑替前委員長徐佳青舉辦慶生歡送活動，而僑委會駁斥，今將開記者會說明並指不排除提告。民眾黨創黨主席柯文哲今早受訪時表示，僑委會一定不敢提告；這也是提供柴火給對手攻擊，陳智菡一定很樂意僑委會開記者會。
針對僑委會疑似替前委員長徐佳青舉辦慶生歡送活動。僑委會昨發新聞稿駁斥駁斥不實指控，並強調，邀請是應超過百位僑務委員連署，現場祝福活動均為委員自發、未動用任何公務預算；對於特定人士扭曲事實、破壞僑界團結，將積極蒐證並視情況採取法律行動。
柯文哲說，有些事情低調處理掉就好，「他（僑委會）一定不敢去提告。」且開記者會越描越黑。他認為，這樣此議題會燒不完，也是提供柴火給對手攻擊，「陳智菡一定很樂意僑委會開記者會，就在反擊。」
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