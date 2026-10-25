邀清樹枝被青鳥出征…清潔隊長嘆內疚難過 蔣萬安一句話回應

薔琵颱風遠離，台北市長蔣萬安今早到災害應變中心聽取災後復舊進度，蔣萬安仍戴著眼鏡，一臉疲累，但絲毫不鬆懈後續災後復舊，蔣今再度被問及，昨清潔隊長邀市長幫清樹枝一事，遭網友出征，讓隊長臉書貼文內疚難過，蔣說，「我們不會在意外界扭曲或各項酸言酸語。」

蔣萬安說，「我們就是盡全力來守護所有的市民安全以及盡最大的努力，以最快速度將各項的復原工作盡速的完成。」

蔣萬安今天聽取災後復舊工作報告後受訪，對於昨天因有王姓清潔隊長，因爲邀市長搬忙清樹枝，被網友出征轟作秀擺拍，蔣萬安今天也被問到，那位隊長臉書貼文稱自己覺得很內疚、也很難過。蔣萬安表示，他有跟王隊長說不要自責，因為他沒有做錯任何事情。

「我們都是以市民的安全及後續各項復舊工作，為最優先的考量。」蔣說，他一定是永遠和基層夥伴站在一起，也做為基層最堅強的靠山。所以昨天除了清潔隊員，還有包括公園處同仁，及也到地方不管是消防局同仁、警察同仁，還有義消、民防等，都有去關心及慰問。

蔣萬安說，因為颱風來襲期間，這些基層堅守崗位，而且第一時間即刻去做各項災情處理，大家非常的辛苦。他也告訴大家，「我們不會在意外界的扭曲或各項酸言酸語，我們就是盡全力來守護所有的市民安全以及盡最大的努力，以最快速度將各項的復原工作儘速的完成。」

媒體追問，這次薔琵颱風導致選舉號碼抽籤被迫延後，會不會也影響明天競總成立？蔣萬安表示，目前都一切以各項災後復原工作，為最優先考量，各項選務的工作就競總這邊來對外說明。

至於今天上午有黨籍議員的競選活動邀約，蔣萬安也被問到，今天早上是否有安排要去？競選行程什麼時候才會恢復？蔣萬安說，一樣還是以各項復原工作進度為優先考量，各項選務工作，都會透過競辦來對外說明公告。