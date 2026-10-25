公帑幫徐佳青辦歡送會 黃國昌轟民進黨官箴敗壞令人觸目驚心

民眾黨新北市議員參選人吳亞倫今早舉辦競總成立茶會，國民黨新北市長參選李四川到場站台。關於僑委會惜別晚宴卻變成替徐佳青慶生，民眾黨主席黃國昌痛批民進黨官箴敗壞到令人怵目驚心程度，要求總統賴清德說明是否要為這種腐敗行為背書。

民眾黨主席黃國昌今天上午出席土樹三鶯市議員參選人吳亞倫競選總部成立茶會，國民黨新北市長參選李四川也到場站台。媒體詢問黃國昌這是第二次與李四川合體站台以及對新北的選情看法。

黃國昌表示，吳亞倫已經跑遍了土樹三鶯，雖然她是素人從政，但可以看到她的認真用心，也提出非常多重要的政見。黃國昌也特別感謝李四川在過去這段時間當中，對於民眾黨許多市議員參選人的幫忙及提攜，對於這次民眾黨在新北市推出來的議員候選人都充滿了信心。未來川伯在新北市政府認真地做事，民眾黨的議員在新北市議會認真監督。

媒體詢問民眾黨團主任陳智菡爆料僑委會的僑務委員會議惜別晚宴，使用公帑卻變成幫徐佳青辦歡送會，但僑委會昨晚聲明並未增加任何的公務預算，並且有超過百位的僑務委員連署，才邀請徐佳青。

黃國昌回應時痛批，民進黨政府官箴已經敗壞到讓人怵目驚心的程度，徐佳青的案子辦到哪裡？辦到惜別晚會，還是辦到慶生會？這麼重要場合的主角是為台灣在外面打拚的僑委，不是徐佳青，結果變成是她的慶生會。

黃國昌指出，這麼多的官員、警消大家在忙著準備防颱時，僑委會卻把圓山大飯店包下來在裡面飲酒作樂，幫徐佳青慶生。黃國昌詢問賴清德總統，這個就是你領導的政府所展現出來的官箴嗎，要為這種腐敗的行為背書嗎？呼籲賴清德站出來說清楚、講明白。

國民黨新北市長參選人李四川幫民眾黨市議員參選人吳亞倫站台。記者黃子騰／攝影

黃國昌痛批民進黨政府官箴已經敗壞到讓人觸目驚心的程度。記者黃子騰／攝影