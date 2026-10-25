為徐佳青辦慶生？僑務委員駁抹黑：憑什麼踐踏我們對台灣一片真心

僑委會遭爆在僑務委員會議中，為被控濫用公器請辭的前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發爭議，英國僑務委員蔡惠玉昨晚在其粉絲頁發文指出，她擔任英國的僑務委員，多年來在英國、台灣出錢出力，不是為了圖利，而是想為家鄉做點事；她說，有人攻擊他們是「拿1400萬辦生日趴」，反駁這是抹黑。

僑委會遭爆在正式僑務委員會議期間，為前委員長徐佳青舉辦慶生歡送活動，蔡惠玉昨在她的粉絲專頁發文說，做生意她精打細算，但當英國僑務委員，從來不算「投資報酬率」，因為她是台灣人，多年來在英國、在台灣出錢出力，圖的從來不是利益，而是想為家鄉做點事。

蔡惠玉說，看到這幾天某些媒體和政治攻擊，把他們抹黑成「拿1400萬辦生日趴」、「回台吃香喝辣」，真的感到無比心寒與憤怒！

蔡惠玉說，她是特地放下手上數億的海外業務，專程飛回台灣4天3夜開會，行程滿檔、累到透支，並指出，一張長途機票動輒幾十萬，公家補助不超過5萬，其餘巨額差額和時間成本全是她自掏腰包，這叫吃香喝辣？政治人物要鬥爭是你們的事，但憑什麼踐踏海外僑胞對台灣的一片真心？

蔡惠玉強調，造謠抹黑該適可而止了。對於所有不實指控與毀謗，她已著手全面蒐證，必將保留法律追訴權到底。