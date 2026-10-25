台灣光復節 宋楚瑜提提兩個「常思量」

適逢光復節，親民黨主席宋楚瑜今天談及從台灣省長任內的光復節紀念活動，到「台灣光復紀念歌」提出兩個「不能忘，常思量」，一是兩岸問題不能再用戰爭方法，要常思量過去的錯誤，不重蹈覆轍。二是常思量如何莊敬自強，勇往直前，守住價值。

宋楚瑜說，他曾擔任過台灣省長、省主席，每逢10月25日一定在中興新村、台灣省政府的所在地舉辦光復節紀念酒會，總統、行政院長都會親自一起來紀念和慶祝台灣光復，50周年台灣光復大典，還邀請各國使節到中興新村來。

宋楚瑜也提及，台灣光復紀念歌中唱到，「張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。」一個這麼大的中國竟被日本打敗，要有爭氣的國民，才有爭氣的國家，否則中國怎會犧牲超過2000萬人才能收復失土、收復台灣。

宋楚瑜說，大家也要常思量，抗戰勝利，中華民國中央政府正式接收台灣，台灣被日本統治50年，而在這個時候，台灣的民情還不是很穩定，政府在處理很多事情上，尤其是情治人員有一些假公濟私，讓台灣鄉親跟國家過去的這些淵源，沒有能好好處理。

宋楚瑜表示，對於兩岸問題，不要再用戰爭的方法，要讓台灣鄉親曉得，兩岸既然一家親，應該大家彼此相親相愛，相互協調，要常思量過去犯的錯誤，不要重蹈覆轍。另外，要清清楚楚了解到，華夏子弟能重新光復台灣，打造成民主、自由、重視人權的好地方，讓大家覺得重新回到這個大家庭後，才是堂堂正正、讓大家覺得驕傲、自由、民主、均富的理想。

宋楚瑜說，我們不能忘，更要常思量如何莊敬自強，勇往直前，「守住我們的價值，讓台灣光復不只是光復這塊土地，更光復，讓人民活得更自由、更民主、更均富、更揚眉吐氣。」