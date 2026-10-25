快訊

聯發科5155元買進慘套牢！股價跌近19%求救 0050意外被點名

戰機飛行員專屬「領帶俱樂部」 彈射逃生成功才能加入

徐佳青惜別宴延燒 凌濤再爆護航僑委是歐洲信賴台灣後援總會長

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣光復節 宋楚瑜提提兩個「常思量」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
去年九三軍人節，親民黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。聯合報系資料照
去年九三軍人節，親民黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。聯合報系資料照

適逢光復節，親民黨主席宋楚瑜今天談及從台灣省長任內的光復節紀念活動，到「台灣光復紀念歌」提出兩個「不能忘，常思量」，一是兩岸問題不能再用戰爭方法，要常思量過去的錯誤，不重蹈覆轍。二是常思量如何莊敬自強，勇往直前，守住價值。

宋楚瑜說，他曾擔任過台灣省長、省主席，每逢10月25日一定在中興新村、台灣省政府的所在地舉辦光復節紀念酒會，總統、行政院長都會親自一起來紀念和慶祝台灣光復，50周年台灣光復大典，還邀請各國使節到中興新村來。

宋楚瑜也提及，台灣光復紀念歌中唱到，「張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。」一個這麼大的中國竟被日本打敗，要有爭氣的國民，才有爭氣的國家，否則中國怎會犧牲超過2000萬人才能收復失土、收復台灣。

宋楚瑜說，大家也要常思量，抗戰勝利，中華民國中央政府正式接收台灣，台灣被日本統治50年，而在這個時候，台灣的民情還不是很穩定，政府在處理很多事情上，尤其是情治人員有一些假公濟私，讓台灣鄉親跟國家過去的這些淵源，沒有能好好處理。

宋楚瑜表示，對於兩岸問題，不要再用戰爭的方法，要讓台灣鄉親曉得，兩岸既然一家親，應該大家彼此相親相愛，相互協調，要常思量過去犯的錯誤，不要重蹈覆轍。另外，要清清楚楚了解到，華夏子弟能重新光復台灣，打造成民主、自由、重視人權的好地方，讓大家覺得重新回到這個大家庭後，才是堂堂正正、讓大家覺得驕傲、自由、民主、均富的理想。

宋楚瑜說，我們不能忘，更要常思量如何莊敬自強，勇往直前，「守住我們的價值，讓台灣光復不只是光復這塊土地，更光復，讓人民活得更自由、更民主、更均富、更揚眉吐氣。」

光復節 宋楚瑜 台灣光復

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

洪秀柱：光復不容扭曲 和平更須守護

紀念台灣光復節：去除戀殖心態

台灣光復81周年央視發布衛星影像 台北港清晰可見

台獨聯盟：接收不等於光復 籲重新檢視光復節定位

相關新聞

為徐佳青辦慶生？僑務委員駁抹黑：憑什麼踐踏我們對台灣一片真心

僑委會遭爆在僑務委員會議中，為被控濫用公器請辭的前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發爭議，英國僑務委員蔡惠玉昨晚在其粉絲頁發文指出，她擔任英國的僑務委員，多年來在英國、台灣出錢出力，不是為了圖利，而是想為家鄉做點事；她說，有人攻擊他們是「拿1400萬辦生日趴」，反駁這是抹黑。

徐佳青惜別宴延燒 凌濤再爆護航僑委是歐洲信賴台灣後援總會長

民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人指控，僑委會日前於圓山大飯店舉辦年度僑務委員會議期間，疑花費千萬公帑在惜別晚宴替前委員長徐佳青辦歡送及慶生會。僑務委員今將舉行記者會還原事件。

批僑委會公務活動竟辦徐佳青慶生會 陳以信：假公濟私、公私不分

僑委會遭爆在正式僑務委員會議期間，為前委員長徐佳青舉辦慶生歡送活動。國民黨文傳會主委陳以信今批評，國家正式公務活動竟然變成卸任官員的慶生會，這難道不是假公濟私、公私不分？

洪秀柱：光復不容扭曲 和平更須守護

今年光復節，國民黨前主席洪秀柱表示，紀念光復，更要守護和平。兩岸應堅持九二共識、反對台獨，重啟對話、化解敵意，讓共同的歷史記憶，成為攜手前行的力量。

徐佳青晚宴爭議 在野砲轟僑委會沒人說不妥？

僑委會在圓山飯店舉辦的晚宴，遭質疑成前委員長徐佳青的慶生會與惜別會。白營連日爆料，徐佳青除了參加晚宴之外，僑委會還一度規畫邀請徐參加僑務會議。在野黨批評，徐的爭議還沒交代，倒先歌功頌德，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥？

會議、主角全走味…僑委會晚宴變徐佳青「平反大會」？

九合一選舉投票在即，執政團隊螺絲又鬆了。僑委會前委員長徐佳青日前才剛因爭議事件下台，才沒幾天卻高調現身由僑委會主辦的「惜別晚宴」還在台上高歌；這不僅超越了外界觀感不佳的範疇，更凸顯出民進黨執政者的心態，賴政府高層可能根本覺得要徐佳青下台是委屈她了，才會縱容他們的離譜行徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。