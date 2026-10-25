徐佳青惜別宴延燒 凌濤再爆護航僑委是歐洲信賴台灣後援總會長

民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人指控，僑委會日前於圓山大飯店舉辦年度僑務委員會議期間，疑花費千萬公帑在惜別晚宴替前委員長徐佳青辦歡送及慶生會。僑務委員今將舉行記者會還原事件。不過，桃園市議員凌濤踢爆，大聲為徐佳青護航的「法國僑委薛雅俶」原來是歐洲信賴台灣後援會總會長，抨擊「綠友友」利益共同體、官官相護，台灣人民看不下去。

凌濤指出，當全國都在為風災準備，僑委會卻被踢爆22日晚間動用國家資源替徐佳青慶生、惜別，還與「洋流」總統府資政、國策顧問等一幫府院高層在圓山飯店裡「歌舞昇平」；今天上午甚至要出動「涵蓋五大洲」等多位僑務委員要召開記者會替徐佳青洗地，真是好大的官威，結果被抓到一堆資政、僑委不是「洋流」，就是「信賴之友會」成員。官官相護，引發人民唾棄。

凌濤說，他要對這些僑務委員提出三問，第一，徐佳青被踢爆5年內出國47次、526天、花費2383萬，這筆帳還沒算清。期間甚至出現徐佳青帶著未成年兒子以「攝影官」名義隨行出訪、丈夫遭爆私用公務車等爭議，過程中有無涉及特權？涉及圖利？徐佳青自己說不清楚，還是這些僑務委員要一起擔負「貪汙治罪條例」的調查？

其次，凌濤說，請問今天舉行記者會的僑務委員，有關住宿、場地、設備及餐飲等，是不是也同樣領取僑委會補助？用納稅人的錢回來開會，現在還順便開記者會替前長官洗地，丟不丟臉？分明與僑委會是利益共同體，好意思講的大義凜然？亂花人民納稅錢就是事實。

第三、凌濤表示，僑委會說是「免費紀念短片」，裡面六年的政績照片和影片，是不是僑委會的官方檔案，剪片的人是不是僑委會同仁？而連署僅邀請徐佳青出席，請問又是誰安排讓徐佳青可以「客人變主人」致詞、高舉紅酒杯、拿起麥克風飆歌的？

凌濤說，對於僑委會辯稱「徐的慶生祝福活動，未額外支用公務預算」，但無論場地、會議名目、餐飲、設備無一不用國家公帑，僑委會卻放任因特權爭議黯淡下台的徐佳青高調出席，這不是公然洗白是什麼？如何一夜間喊告，現在又不敢作聲？

凌濤批評，賴嫡系林俊憲委員成立的「戒慎恐懼協會」，恐怕第一個破功的黑名單就是徐佳青。人民千萬納稅錢，颱風天拿來給徐佳青在圓山載歌載舞「慶祝生日」，大唱「媽媽請你也保重」；納稅錢被僑委會這樣亂花，恐怕台灣人民在新潮流執政下才真正需要保重。