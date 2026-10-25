颱風吹跨了競選看板…他曝懸掛成本 建議設統一公辦看板區

薔琵颱風過境，許多參選人的競選看板被強風吹垮的，民眾黨發言人吳皇昇有感而發的在臉書上說，這不只是防災，而是台灣選舉文化裡，那個讓無數人望之卻步的「金錢無底洞」

他說，很多人不知道，在台灣選一場立委或議員，街頭巷尾林立的看板背後，究竟要花多少真金白銀？依他的經驗，一面看板的月租金，基本行情是2萬到5萬元不等，有些還更貴。

一個具規模的選區，候選人或許得掛上30到50面才能維持基本的「能見度」。光是每個月租金，可能就是百萬元在燒；這還不包含前期的設計費、帆布輸出費、竹架或鐵架搭設費。更殘酷的是，當颱風一來，為了公共安全，你必須搶雇大型吊車與工人把帆布拆下收束；等風雨過後，再花一筆吊車與工資把它重新掛回去。一拆、一掛之間，又是幾十萬的現金瞬間蒸發。

吳皇昇說，這樣日復一日直到投票日的消耗，把多少沒有雄厚資本的候選人壓得喘不過氣？在這樣的遊戲規則下，有人可以選擇賣地、賣房，或是背後有龐大的金主與派系、執政系統支撐。但更多沒有背景、沒有家底，卻滿懷理想與專業的年輕人呢？面對這座用鈔票堆起來的高牆，除了借貸，也許只剩下「放棄」一條路。

他說，他從不認為政二代、富二代或富幾代有任何原罪，有些人從政表現也非常優秀；但真正令人恐懼的，是當選舉經費高昂到成為一種「篩選機制」時，公共事務的參與，就會淪為政治領域的近親繁殖，變成社會階層的徹底僵化。當有些優秀的人才因為付不起「入場券」而被迫退場，最後留下的惡性循環可能就是，愈有錢的人愈容易選上，但選出來的，不見得是人民真正需要的政治家。

吳皇昇說，這幾天看著滿街破損的帆布，他常想，這場颱風能不能吹醒我們對「看板選舉文化」的反思？能不能讓我們開始討論，台灣的選舉制度，是不是該像許多民主國家一樣，嚴格限制競選廣告的數量與規格，或是由公家設立統一的公辦看板區，讓選戰真正回歸到政見與能力的較量？