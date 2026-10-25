批僑委會公務活動竟辦徐佳青慶生會 陳以信：假公濟私、公私不分

僑委會遭爆在正式僑務委員會議期間，為前委員長徐佳青舉辦慶生歡送活動。國民黨文傳會主委陳以信今批評，國家正式公務活動竟然變成卸任官員的慶生會，這難道不是假公濟私、公私不分？

陳以信質疑，僑委會辯稱沒有額外支用公帑，根本答非所問；問題從來不是有沒有多花一筆錢，而是原本使用公帑舉辦的正式僑務活動，為何可以拿來替私人慶生？僑委會明顯踰越公私界線，社會觀感極差。

陳以信指出，尤其李妍慧才剛代理僑委會委員長，上周到立法院外交及國防委員會進行專案報告，竟然繳出僅138字的書面資料，出國考察經費報表更連續13個月空白，引發立委質疑。如今又爆出利用正式僑務會議為前任慶生的爭議，李妍慧究竟把國家僑務工作擺在哪裡？陳以信質疑，接連發生國會報告與公務活動安排爭議，李妍慧已令人懷疑其行政領導能力，應公開說明並負起責任。

陳以信更點名，正在參選台北市長的立法院外委會立委沈伯洋，僑委會正是該委員會監督的機關，面對李妍慧接連引發的國會報告及公務資源使用爭議，沈伯洋究竟監督了什麼？為何沒有要求僑委會交代經費、釐清責任？他質疑，監督政府遇到自己人就噤聲，沈伯洋憑什麼還想當台北市長？」他要求沈伯洋應即出面說明。

陳以信批評，徐佳青才因公務資源使用爭議請辭，相關爭議尚未完全釐清，如今又在正式僑務活動期間接受慶生歡送，凸顯僑委會假公濟私、公私不分的不當作為。徐佳青既然已經下台，就不要再讓僑委會陷入爭議；如果徐佳青覺得她是對的，就趕快去幫沈伯洋助選，讓台北市民用選票告訴民進黨什麼才是對的。