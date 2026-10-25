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洪秀柱：光復不容扭曲 和平更須守護

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。聯合報系資料照
國民黨前主席洪秀柱。聯合報系資料照

今年光復節，國民黨前主席洪秀柱表示，紀念光復，更要守護和平。兩岸應堅持九二共識、反對台獨，重啟對話、化解敵意，讓共同的歷史記憶，成為攜手前行的力量。

洪秀柱說，今年她在對岸福建的福州市參加紀念研討會，與兩岸各界共同回望這段民族歷史。福建省檔案館與福建省台聯於10月21日下午，在福州市三坊七巷塔巷「蘭台曉苑」開展「滄海同舟 寶島重光——福建與臺灣光復檔案文獻展」。

洪秀柱說，這一件件檔案提醒他們，兩岸同胞曾經共御外侮，光復台灣是共同奮鬥的成果。檔案為證，歷史不容任意改寫。當年，中國國民黨領導的中華民國政府，團結全國軍民與各黨各派，並與盟國共同擊敗日本。從正面戰場到敵後抗敵，從大陸軍民到臺灣抗日志士，無數人的血淚，換來抗戰勝利與台灣光復

洪秀柱指出，1945年10月25日，代表中國的中華民國政府，在台北公會堂舉行「中國戰區臺灣省受降典禮」，接受日軍投降，接收台灣。同日下午，台灣民眾舉行慶祝光復大會。這份歡欣，是多少先烈未能親見的盼望。

洪秀柱說，大陸軍民抗日，台灣同胞也抗日；抗戰迎來勝利，海峽兩岸共同歡慶。沒有全中國軍民共同抗戰，就沒有台灣光復。光復節，是全體中國人應當紀念的日子。日本殖民統治的壓迫與罪行，不能被美化；先烈的犧牲，更不能被遺忘。不能因為兩岸尚未統一，就把共同歷史切成兩段。

洪秀柱批評，民進黨一面以中華民國之名執政，一面切割中華民國與中國的歷史連結，正是捨本逐末、治絲益棼。紀念光復，更要守護和平。兩岸應堅持九二共識、反對台獨，重啟對話、化解敵意，讓共同的歷史記憶，成為攜手前行的力量。「銘記先烈，守護家園；兩岸同心，共創和平。」

洪秀柱 和平 光復節 台灣光復

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