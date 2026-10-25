聽新聞
0:00 / 0:00

綠營：徐與僑委會 不但沒止血 又成提款機

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇／台北報導

僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，僑委會惜別晚宴又因替徐歡送、慶生引發公帑使用質疑。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，若確有不妥，也應檢討改進。綠營內部也現憂慮，不具名綠委憂心爭議波及選情，直言「洋流」聲勢正旺，不該為這種事受影響。

民進黨人士表示，府院高層在徐佳青上回爭議中，已經給了她體面空間，強調案件仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，「斷尾求生、快速止血」。如今竟還有後續，絕非黨政高層樂見，近期恐再成在野黨的選戰提款機

民進黨人士指出，綠營現在整體選戰氣勢處在上升、最後衝刺階段，執政團隊應扮演最強後盾，若不能替參選人加分，至少不要扣分；黨內認為，這回僑委會、徐佳青表現都很不及格，有必要的話，應出面道歉。

另一名不具名綠委表示，選舉將至，「洋流」現在聲勢正旺，不該為了這種事受影響，「徐佳青自己也應該清楚。」該綠委認為，相關爭議已引發外界關注，就應妥善處理，不要讓事件持續延燒，影響目前選戰節奏。

范雲表示，政府使用公帑，本來就應該謹慎，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督。僑委會已詳細說明這次活動安排與經費使用，各界若有進一步疑問，僑委會仍應回應，「若確有不妥，也應檢討改進。」

至於是否可能影響選情，范雲表示，她認為還是要回到政府能不能把事情做好、負責任地面對問題，「這是政府本來就應該做到的，不因選舉而改變。」

綠營 提款機 徐佳青

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬文君轟僑委會：徐佳青下台責任未釐清 竟先拍馬屁歌功頌德

陳智菡爆：僑委會把晚宴辦成徐佳青的歡送宴與慶生宴 僑胞怒千萬公帑這樣花

蔣萬安投入防災 沈伯洋照常跑選舉 王鴻薇：洋流遇颱變亂流

僑務晚宴變壽宴 與會者：上台時間超過李妍慧 徐佳青儼然成主人

相關新聞

徐佳青晚宴爭議 在野砲轟僑委會沒人說不妥？

僑委會在圓山飯店舉辦的晚宴，遭質疑成前委員長徐佳青的慶生會與惜別會。白營連日爆料，徐佳青除了參加晚宴之外，僑委會還一度規畫邀請徐參加僑務會議。在野黨批評，徐的爭議還沒交代，倒先歌功頌德，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥？

綠營：徐與僑委會 不但沒止血 又成提款機

僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，僑委會惜別晚宴又因替徐歡送、慶生引發公帑使用質疑。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，若確有不妥，也應檢討改進。綠營內部也現憂慮，不具名綠委憂心爭議波及選情，直言「洋流」聲勢正旺，不該為這種事受影響。

在野：李姸慧護航 如何相信僑委會能公正調查

僑委會被爆在正式僑務委員會議期間，為因特權與公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青舉辦慶生歡送會，引發各界抨擊。國民黨文傳會主委陳以信批公私不分、社會觀感極差。民眾黨立院黨團總召陳清龍則斥機關大拍馬屁、護航包庇，要求釐清責任，給國人交代。

部分僑務委員駁斥指控 今出面挺徐佳青

僑委會前委員長徐佳青參加僑務委員會議的晚宴，在野黨質疑僑委會用公帑拍徐佳青馬屁。旅法僑務委員薛雅俶在個人臉書強調，邀請徐佳青參加晚宴是僑務委員們的提案，接二連三攻擊徐佳青，即使徐辭職都還可以繼續抹黑造謠，是有意為之的認知作戰，要讓民眾不信任政府、影響投票結果。部分僑務委員今天將出面反駁指控。

誰是主人？僑胞：僑委員惜別晚會 整場都是徐佳青的秀

僑務委員會議惜別晚會變調，引發爭議。據當天在場的人士表示，惜別晚宴依照慣例都會開放與會者上台唱歌，不管是哪個單位表演，前委員長徐佳青都陪在台上，相較於代理委員長李姸慧，確實更有主人的感覺。她強調，當天大家歡迎徐佳青，更多的是基於過去互動的情誼，而非站隊。

晚宴惹議 僑委會變徐佳青「平反大會」？

九合一選舉投票在即，執政團隊螺絲又鬆了。僑委會前委員長徐佳青日前才剛因爭議事件下台，才沒幾天卻高調現身由僑委會主辦的「惜別晚宴」還在台上高歌；這不僅超越了外界觀感不佳的範疇，更凸顯出民進黨執政者的心態，賴政府高層可能根本覺得要徐佳青下台是委屈她了，才會縱容他們的離譜行徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。