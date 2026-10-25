綠營：徐與僑委會 不但沒止血 又成提款機

僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，僑委會惜別晚宴又因替徐歡送、慶生引發公帑使用質疑。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，若確有不妥，也應檢討改進。綠營內部也現憂慮，不具名綠委憂心爭議波及選情，直言「洋流」聲勢正旺，不該為這種事受影響。

民進黨人士表示，府院高層在徐佳青上回爭議中，已經給了她體面空間，強調案件仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，「斷尾求生、快速止血」。如今竟還有後續，絕非黨政高層樂見，近期恐再成在野黨的選戰提款機。

民進黨人士指出，綠營現在整體選戰氣勢處在上升、最後衝刺階段，執政團隊應扮演最強後盾，若不能替參選人加分，至少不要扣分；黨內認為，這回僑委會、徐佳青表現都很不及格，有必要的話，應出面道歉。

另一名不具名綠委表示，選舉將至，「洋流」現在聲勢正旺，不該為了這種事受影響，「徐佳青自己也應該清楚。」該綠委認為，相關爭議已引發外界關注，就應妥善處理，不要讓事件持續延燒，影響目前選戰節奏。

范雲表示，政府使用公帑，本來就應該謹慎，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督。僑委會已詳細說明這次活動安排與經費使用，各界若有進一步疑問，僑委會仍應回應，「若確有不妥，也應檢討改進。」

至於是否可能影響選情，范雲表示，她認為還是要回到政府能不能把事情做好、負責任地面對問題，「這是政府本來就應該做到的，不因選舉而改變。」