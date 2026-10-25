在野：李姸慧護航 如何相信僑委會能公正調查

僑委會被爆在正式僑務委員會議期間，為因特權與公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青舉辦慶生歡送會，引發各界抨擊。國民黨文傳會主委陳以信批公私不分、社會觀感極差。民眾黨立院黨團總召陳清龍則斥機關大拍馬屁、護航包庇，要求釐清責任，給國人交代。

陳以信表示，僑務委員會議是討論國家僑務政策的重要場合，卻淪為卸任官員的慶生會。代理委員長李姸慧先前赴立法院專案報告時，僅繳出一三八字書面資料，出國考察經費報表更連續十三個月空白，連綠委都看不下去。如今又爆出動用公務資源為前長官慶生，顯示其已明顯不適任代理職務。

陳以信並點名立法院外交及國防委員會委員沈伯洋，強調僑委會是其主管監督對象，面對李姸慧的報告爭議與公務資源濫用問題，監督政府不應遇到「自己人」就噤聲。徐佳青既已卸任，不如直接去幫沈伯洋助選，讓政治回歸政治，勿將國家公務與私人活動混為一談。

國民黨立院黨團也質問沈伯洋：「你認同將公務資源，用於為一個『正在被調查特權』的離職官員舉辦私人慶祝活動嗎？面對此等行徑，你所謂的法律底線與標準究竟在哪裡？」

陳清龍表示，徐佳青涉及安排兒子當攝影官、丈夫私用公務車等濫用特權行為才剛下台，刑事與行政責任都尚未調查釐清，僑委會竟在公帑舉辦的會議上高調替徐慶生、歌功頌德。

陳清龍表示，李姸慧甚至在晚宴獻花並稱爭議是「有心人士抹黑」、「選舉操作」，毫無反省，諂媚的官場文化令人傻眼。首長帶頭護航，如何相信僑委會能公正調查？