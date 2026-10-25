部分僑務委員駁斥指控 今出面挺徐佳青

僑委會前委員長徐佳青參加僑務委員會議的晚宴，在野黨質疑僑委會用公帑拍徐佳青馬屁。旅法僑務委員薛雅俶在個人臉書強調，邀請徐佳青參加晚宴是僑務委員們的提案，接二連三攻擊徐佳青，即使徐辭職都還可以繼續抹黑造謠，是有意為之的認知作戰，要讓民眾不信任政府、影響投票結果。部分僑務委員今天將出面反駁指控。

針對徐佳青五月訪問法國行程中，包含看電影大濛和吃甜點，還列為機密。薛雅俶表示，徐佳青並不是專程跑到法國看電影，是在她不斷要求下才擠出十五分鐘來現場致詞。

「拿公帑為徐佳青慶生，更是天大的笑話。」薛雅俶說，是僑務委員們提案邀請徐佳青來參加惜別晚宴，大家一起工作這麼多年，難得所有委員回國齊聚一堂，有機會當面道謝與祝福；當天送徐佳青和李姸慧的花和卡片，是另一位美國僑務委員自費準備，沒動用公帑；買花的想法還是前一晚臨時想到，沒有預謀。

薛雅俶說，僑委會預算有限，回國開會機票是部分補助，不僅今年有四十七位僑務委員回捐機票補助款，還有僑務委員自掏腰包補助僑委會，總共超過六百萬元。她說，僑居地舉辦活動，僑委會預算有限，經常只補助一成左右，其他都得由僑團和僑務委員自掏腰包，外界惡意抹黑，令人無法容忍。

此外，有僑務委員今天要在台北舉行「出錢出力挺台灣，不容抹黑踐踏！全球僑務委員還原真相」記者會，採訪通知指出，出席的僑務委員將涵蓋美洲、歐洲、南美洲、非洲和亞洲共五大洲。