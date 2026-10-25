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晚宴惹議 僑委會變徐佳青「平反大會」？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民眾黨立法院黨團指控僑委會前委員長徐佳青（右）出訪期間，曾讓兒子（左）在重要僑界活動中擔任攝影官。圖／民眾黨立法院黨團提供
民眾黨立法院黨團指控僑委會前委員長徐佳青（右）出訪期間，曾讓兒子（左）在重要僑界活動中擔任攝影官。圖／民眾黨立法院黨團提供

九合一選舉投票在即，執政團隊螺絲又鬆了。僑委會前委員長徐佳青日前才剛因爭議事件下台，才沒幾天卻高調現身由僑委會主辦的「惜別晚宴」還在台上高歌；這不僅超越了外界觀感不佳的範疇，更凸顯出民進黨執政者的心態，賴政府高層可能根本覺得要徐佳青下台是委屈她了，才會縱容他們的離譜行徑。

該事件誇張之處在於，無論是主辦的僑委會，或是受邀參加的徐佳青，皆大有問題。僑委會部分，拍執政高層馬屁的官場文化看多了，但馬屁拍在一位剛涉及利益衝突、濫用公務資源、匆匆自請辭職的前官員身上，還真是前所未聞。

僑委會以沒浪費公帑、有評估颱風狀況作為回應，同樣是避重就輕，一束花是花誰的錢、有沒有做好防颱都不是重點，而是這場僑務委員會議晚宴也才二小時，屬於徐佳青的專屬環節就有高達半小時，儼然成為「徐佳青平反大會」，會議主軸、主角全都走味。更遑論，僑委會還針對徐佳青事件組成調查小組，這不是擺明調查是打假球嗎？

再者，僑委會難道不知道現在正在選舉？抑或是不知道如此高調的徐佳青歡送會造成負面影響嗎？只要稍有點政治判斷者都不至於如此，唯一合理的解釋只有一種，這是賴政府高層默許的。這也顯示，當初賴政府讓徐佳青請辭只是為了為選情止血，而非真心認為她的行為有辱官箴。

這並非毫無根據，早在行政院批准徐佳青辭呈時，府院高層就給足了徐佳青「體面」，強調仍在調查，未定調重大不法，或許以賴政府標準看來，一家三口「寄生僑委會」的特權理所當然，外交部緩頰之辭「要理解徐佳青是個母親」再合理不過，徐佳青「受委屈」的程度，配得上在晚宴替她大合唱一首「媽媽請妳也保重」。

回到徐佳青身上，僑委會、僑務委員縱使「盛情邀約」，但回應的方式有很多種，可以送個花籃禮貌性致意，或是到場簡單打招呼後快閃，偏偏徐佳青選擇了最華麗、鋪張的方式登場，甚至還被爆料，原本安排在正式會議坐前排，差一點就要以剛請辭下台官員之姿，公然列席政府部門正式會議。

民進黨政府久經執政，諸多腐化情況早已斑斑可考，但這回徐佳青案，又把綠色權貴囂張跋扈作風推到了新高度；還好人民馬上就有制裁機會，一個月後，就用手中的選票告訴賴政府，民意不同意僑委會和徐佳青胡作非為。

僑委會 徐佳青 九合一選舉

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