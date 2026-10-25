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徐佳青晚宴爭議 在野砲轟僑委會沒人說不妥？

聯合報／ 記者李人岳王小萌屈彥辰／台北報導
僑務委員會議周四晚間舉行僑胞惜別晚宴，已卸任的委員長徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒，引發討論。左三為代理委員長李姸慧。圖／取自僑委會官網
僑務委員會議周四晚間舉行僑胞惜別晚宴，已卸任的委員長徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒，引發討論。左三為代理委員長李姸慧。圖／取自僑委會官網

僑委會在圓山飯店舉辦的晚宴，遭質疑成前委員長徐佳青的慶生會與惜別會。白營連日爆料，徐佳青除了參加晚宴之外，僑委會還一度規畫邀請徐參加僑務會議。在野黨批評，徐的爭議還沒交代，倒先歌功頌德，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥？

僑委會兩天三度澄清

面對爭議，僑委會從前天到昨天一連發出三次新聞稿澄清，並指控特定人士屢次以不實資訊誤導大眾，造成外界誤解僑委會、影響僑界團結，僑委會將積極蒐集事證，並視情況採取必要法律行動。

僑委會從十月廿日起至廿三日於圓山飯店舉辦僑務委員會議，邀請全球各地一七三位僑務委員返台參加；僑委會廿二日晚間為返國僑胞舉行惜別晚宴，當時中颱「薔琵」正逼近台灣，民眾黨立院黨團主任陳智菡爆料，徐佳青也獲邀到場，僑委會又是歌功頌德又是慶生。

在場人士指出，惜別晚宴大約兩個小時，徐坐在主桌全程與會；其中徐上台講話、播放「佳績」影片、贈送生日花束和上台唱歌等，就超過卅分鐘以上。

在場人士說，代理委員長李姸慧還陪著徐佳青在台下敬酒，規格完全比照行政院長和立法院長，感覺徐佳青才是惜別晚會的主人。

李姸慧：徐案是被抹黑

據透露，李姸慧致詞時提到，這陣子有關僑委會的爭議，主要是有心人士抹黑和選舉操作，廿二日當天剛好就是「佳青姐」的生日，祝她生日快樂，僑委會專門製作徐佳青過去六年的「佳績」影片，請大家觀賞。

另一名在場人士透露，總統府副秘書長何志偉當晚也到場參加晚宴，並為徐佳青獻唱生日快樂歌為賀禮。徐佳青致詞時說「後會有期」，何志偉祝福徐佳青「心想事成，事事如意」，兩人一唱一和，也引發與會人士猜測徐佳青將「另有重用」。

僑委會表示，歷屆僑務委員會議惜別晚宴也曾邀請前任委員長出席，本次是回應僑務委員連署，並非另行安排，未額外支用公務預算。僑委會還公布僑胞邀請徐佳青參會的親筆簽名連署書。

此外，僑委會指出，當天適逢徐佳青生日，與會僑務委員自發以共同唱歌及播放免費紀念短片祝福，晚宴中的歌唱及敬酒致意等橋段，是與會僑務委員主動熱情邀請。

僑委會日前已成立徐佳青相關調查，僑委會表示，李姸慧皆未參與、更無主導。請外界勿以訛傳訛。

白批以「僑界連署」甩鍋

不過，僑委會的說明似乎無法平息爭議。陳智菡批評，李姸慧動用晚宴為徐佳青歌功頌德，出了事再以「僑界連署」試圖甩鍋、撇清責任，毫無擔當，還想濫用司法資源喊告，實在可笑。

陳智菡再爆料，指僑委會原本不只晚宴邀請徐佳青，最初還安排徐佳青參與僑務委員會議，並安排專屬座位；但因無前例可循、高層有意見才取消。

國民黨立院黨團嚴正抗議，並表示，僑委會用達一四九二萬元的「全國僑務會議」公帑，為徐佳青舉辦慶生兼歡送會；面對荒謬行徑，僑委會僅以「沒有額外支用公務預算」敷衍了事。

國民黨立委馬文君質疑，各地政府正為防颱焦頭爛額時，僑委會卻忙著替徐佳青辦慶生、惜別晚會，徐的責任還沒釐清，倒先風光歡送，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥，淪為徐佳青的康樂會？

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