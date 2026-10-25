部分長者免繳健保費 陳時中：地方拿兩份錢 財政恐失衡

立法院三讀通過「老人福利法」修正案，六十五歲以上、所得稅率未達百分之廿的長者，將由政府全額補助健保費，估計每年增加約四百億元支出。法案預計本周送交行政院，行政院需在十天內決定是否副署，行政院政委陳時中昨表示，該修法已違背健保「量能付費」精神，籲重新修法，並展開全面性討論。

陳時中表示，依據「老人福利法」第廿二條原規定，原本規定老人或其法定扶養義務人若無力負擔健保保險費、就醫部分負擔，以及健保未給付的醫療費用時，由地方主管機關提供補助。但此次修法刪除部分負擔及自費醫療補助，改由中央負擔符合資格長者的健保費。

陳時中質疑，財劃法修正之後，地方政府已獲得更多財源，如今原本應該由地方負擔的健保補助，又轉由中央支應，卻未同步修訂財劃法，等於地方財源增加、支出卻減少，換言之地方等於「拿了兩份錢」，長期恐使中央與地方財政更加失衡。

對於以所得稅率百分之廿作為補助門檻，陳時中認為，同樣的稅率對年輕人而言，可能代表經濟能力有限，但高齡者未必如此，單憑年齡及稅率認定補助資格，難以真正反映負擔能力，也不符合公平原則。

陳時中同時強調，健保財源目前高度仰賴薪資所得，隨著人口、所得結構以及股票市場變化，確實有必要重新檢討財務制度，但不應該只針對特定身分調整補助。應先重新修正老人福利法，再透過大規模社會討論，將老人福利、社會救助及兒少福利制度一併檢視，尋求更公平且永續的健保財務制度。