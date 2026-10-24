福爾摩沙俱樂部台北年會 促民主國家團結對抗極權

2026年福爾摩沙俱樂部台北年會今天舉行開幕式，年會主席暨歐洲議會友台小組主席凱勒表示，天氣難料與國際政治有相似之處，必須準備各種解決方案。民主國家也應團結，為所有可能發生的情境預先做足準備，以因應中國與俄羅斯這類極權國家的不可預測行為。

福爾摩沙俱樂部（Formosa Club, FC）2019年由歐洲議會及英、德、法三國國會友台小組主席號召成立，目前由歐洲議會、歐洲各國及加拿大等國國會議員共同組成，多次發表聲明與發起聯名函，支持台灣國際參與，以及對中國軍事威脅台灣表達關切。

俱樂部去年首次在台北舉行年會，第2屆台北年會約有來自歐洲議會及19個歐洲國家，共52名國會議員訪台。

外交部長林佳龍與凱勒（Michael Gahler）今天出席福爾摩沙俱樂部台北年會開幕式。林佳龍說，福爾摩沙俱樂部已成為連結台灣與歐洲廣大民主夥伴的重要橋梁，時刻提醒著台灣人從不孤單。

他表示，台灣政府近年透過「總合外交」，運用主動積極的政策，善用台灣優勢並深化台灣與世界的連結，例如布局非紅供應鏈，也反對極權政府長臂管轄威脅民主社會的言論自由與法治，並持續與民主友盟合作，而最關鍵之一，就是擁有歐洲友人持續支持台灣的國際參與。

對於部分成員因颱風影響未能及時參與開幕式，凱勒致詞時說，天氣難料與國際政治有相似之處，必須準備各種解決方案，民主國家也應團結、聽取善意建議，為所有可能發生的情境預先做足準備，以因應中國與俄羅斯這類將戰爭、混合戰及經濟脅迫視為可用工具的專制獨裁政權。

凱勒提到，從俄烏戰爭可看出，中國在幕後為俄羅斯提供技術及其他多方面的支持，甚至允許北韓士兵踏上歐洲土地，面對這類敵對行為，歐洲已開始對中國採取應對措施；與此同時，中國也持續強硬試圖改變台海現狀，歐洲對此應更加警覺，且要加強與台灣交流，因為台灣的優勢就是透徹理解中國，歐洲需傾聽深知真實局勢的夥伴，並據此採取必要行動。

凱勒表示，歐洲應該在「一中政策」（One-ChinaPolicy）底下，於實務層面與台灣盡可能展開廣泛深入且制度化的合作，無論立法部門與行政部門都應如此。他強調，「一中政策」非中國的「一中原則」（One-China Principle）。