僑委會被疑耗千萬公帑辦徐佳青歡送秀 許宇甄批：官僚護主拍馬屁

僑委會耗資1492萬元舉辦全國僑務委員會議，卻遭揭露在惜別晚宴中安排前委員長徐佳青發表政績感言、播放回顧影片，甚至出現慶生與歡送橋段。國民黨團書記長許宇甄表示，徐佳青因特權爭議請辭，相關疑點至今尚未釐清，僑委會卻急著為她歌功頌德。

許宇甄表示，人都已經下台了，官僚體系竟然還在護主，難道民進黨的政治文化，就是官員出了事先保護、離職了再表揚，唯獨不用向人民交代？

許宇甄指出，全國僑務委員會議是讓海外僑胞反映需求、討論政策的重要場合，不是卸任官員的個人表功大會。如今連僑胞都生氣了。海外僑胞千里迢迢趕回台灣，卻得參加一場充滿個人表揚色彩的政治人物歡送秀。甚至有與會者聲稱徐佳青是遭抹黑才辭職，引發部分僑胞不滿，質疑公帑怎麼能這樣使用。僑胞關心的是台灣與海外僑界的未來，不是回來替失職官員鼓掌、唱生日快樂歌。

許宇甄痛批，前幾天僑委會面對立法院要求提出專案報告，竟交出只有三行字的「無字天書」，還以調查需要時間整理為由推託。現在終於知道，原來僑委會不是沒時間、沒心力，而是把精力都花在幫徐佳青準備歡送大會。對國會監督惜字如金，對卸任長官卻歌功頌德；查弊案慢吞吞，拍馬屁倒是效率驚人。

許宇甄質疑，僑委會辯稱沒有額外支用公務預算，根本是在轉移焦點。公帑使用的正當性，不是只有「有沒有多花錢」，而是「有沒有用對地方」。連民進黨自家人都無法對這場爭議無條件護航，僑委會卻還像個局外人，避重就輕，人民如何接受？

許宇甄再質疑，難道徐佳青是光榮離職，沒有任何政治責任？還是僑委會上下始終認為徐根本沒有做錯任何事？要求行政院督導調查，公開會議經費與晚宴安排，並交代特權爭議調查進度。僑委會不是卸任官員的私人後援會，官員可以離職，但政治責任不能一筆勾銷。