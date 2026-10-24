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僑委會惜別宴歡送徐佳青惹議 凌濤批：百姓在防颱、高官在唱歌

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
115年僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒。圖／取自僑委會官網
115年僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒。圖／取自僑委會官網

民眾黨立委陳智菡揭露僑委會砸大錢在圓山飯店與僑胞交流、共商僑務，22日晚宴竟變成前主委徐佳青的惜別宴與慶生宴，引發各界議論。國民黨桃園市議員凌濤加碼爆料當晚地方政府忙著啟動防颱，府院高層則是赴宴高歌，直言「一場颱風看見誰才是在乎人民的執政者」。

凌濤指出，北北基桃面對颱風不敢掉以輕心，嚴正以待，府院各部會也要作防颱準備，但徐佳青和府院高層竟然颱風天在圓山飯店載歌載舞，慶生大唱「媽媽請你也保重」，讓人看不下去。這場晚宴府院嘉賓冠蓋雲集，不僅總統府資政蘇春槐，還有4名國策顧問，「百姓在防颱，高官在慶生」，徐佳青到底是多大的官，後台後台有多硬，可以在風雨前夕如此囂張跋扈、公私不分？

凌濤表示，同在一個台北市，有人不眠不休在替這座城市、百姓防災、救災；有人卻在圓山飯店裡歌舞昇平、豪砸國家公帑替自己慶生。

僑委會 凌濤 徐佳青 陳智菡 圓山飯店 颱風 國民黨

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