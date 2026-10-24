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惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

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先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團主任陳智菡。聯合報系資料照

針對僑委會在僑務委員會議，為被控濫用公器請辭的前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會；僑委會今回應，徐佳青是僑務委員連署邀請，並揚言將對誤導大眾特定人士蒐證提告。提出指控的民眾黨立院黨團主任陳智菡再爆，徐佳青原還被安排參與僑務委員會議，但因高層有意見才取消。陳智菡質疑，為貪汙者護航是不是代委員長李妍慧下令主導？

陳智菡表示，徐佳青是因涉及濫用公帑挾帶兒子出國出差、讓老公開外交部公務車涉貪瀆，東窗事發才倉皇下台。

陳智菡指出，據瞭解，僑委會原本不只晚宴邀請徐佳青，最早還安排徐佳青「前委員長」參與僑務委員會議，更為其安排專屬座位；僑委會將座位表「向上呈報」後，因無前例可循、高層有意見才取消，李妍慧卻仍動用晚宴為徐佳青歌功頌德，出了事再以「僑界連署」試圖甩鍋、撇清責任，毫無擔當，還想濫用司法資源喊告，實在可笑。

陳智菡質疑，李妍慧是否在僑宴上獻花給徐佳青，並張口造謠指稱徐佳青之所以下台是遭「抹黑」與「選舉操作」。請問李妍慧，僑委會已完成調查了嗎？若否，為何調查都還沒完成就急著幫徐佳青洗白？是在跟政風、檢調下指導棋？「別想輕舉妄動？」

陳智菡指出，僑委會聲稱晚宴上所播徐佳青政績影片是免費影片，請問李妍慧，「免費影片是由誰製作？是把公務人員當向上管理的免費人力？」猶記上周立法院進行僑委會公務考察行程專案報告時，李妍慧說僑委會的人接待僑胞很忙，無暇準備資料，最後只交出空白考察報告，卻有時間動用公務資源幫前委員長歌功頌德加慶生？

陳智菡表示，「僑務委員會議」是僑委會一年一度最重要活動，來自全球的210位僑務委員（總統聘任）及傳統僑社僑領出席，活動為期3天。邀請總統、副總統、立法院長、行政院長出席，諸多立法委員也都有受邀，極其盛大，卻在民進黨執政下成了一場為貪汙者護航、歌功頌德的鬧劇，請問是不是李妍慧下令主導？

陳智菡說，請問李妍慧，一般人民是否也能「經過連署」，換取受邀至動用千萬國家公帑舉辦的晚宴與活動？是否可以私人交情得到國家招待享受五星級飯店餐飲與服務、上台K歌的機會？這就是徐佳青給您的「身教」？

陳智菡 僑委會 徐佳青 李妍慧

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