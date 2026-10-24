老人健保費補助恐增400億 陳時中批修法不符量能付費、地方拿2份錢

老人福利法通過修法，65歲以上長者所得稅未達20％全額補助健保費，粗估政府補貼支出會達400億元。行政院政委陳時中今受訪表示，修法將原本以「無力負擔」的補助依據，改為以所得稅率20%以下作為門檻，與健保「量能付費」精神不符。他認同健保需要改革，但反對以個人身分調整方式補助健保費，呼籲社會對此議題展開對話。

陳時中今出席「健康台灣政策下的公衛治理：面對國民健康新挑戰」論壇受訪說，老福法第22條規定，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險之保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助。

陳時中說，此次修法將「無力負擔者」修改成「稅率20%以下者」，並將自費項目及部分負擔拿掉。且原先是由中央訂辦法、地方補助，那在地方財畫法後，地方已獲得大量補助款，健保費又要又中央經費補助，等於地方拿了兩分錢。長期下去，地方跟中央的財務必然會形成不平衡，這不是一件好事情。

另外稅率20%以下，若以年輕人而言，可能是相對經濟能力比較不好，但對高齡者就不見得，陳時中說，原來「無力負擔者」變「稅率20%」不能類比，這形成一個很大不公平，不符健保所講究「量能付費」原則。

陳時中表示，健保是多重保險，且因身分不同，區分出六類，盡量達到一定公平性，但目前以占8成以上薪資所得為主要收入，要改變結構需要思考所謂量能付費是不是完全契合、財務面是否有調整空間。若以個別身分去改，他大大反對，不合和公平及均衡原則。

陳時中說，最明顯的均衡問題，是薪資所得跟資本利得差異太多，而不是年齡不同。年齡不同在老福法本來就有規定，另對經濟弱勢者在會救助法也有幫忙。

「健保結構可以討論也應該討論，但重點畫錯」，陳時中指出，修法並未更公平，認為應該先再修回去，與其要這樣單獨修法，更應採取大規模社會性討論，如過去國衛院諮詢會中有討論過保費的多個方案，可以重新拿出來討論。加上收入、薪資結構、股票市場相關社會變化大，可以利用機會讓大家針對老福法、社救法及兒童及少年福利與權益保障法，發表意見，整體結構一同來看，創造一個相對更公平的制度。