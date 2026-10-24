快訊

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

聽新聞
0:00 / 0:00

僑委會被爆用1492萬公帑幫徐佳青慶生 國民黨團：沈伯洋認同嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
僑委會前委員長徐佳青日前請辭獲准。聯合報系資料照
僑委會前委員長徐佳青日前請辭獲准。聯合報系資料照

僑委會日前在立法院的專案報告，因報告內容僅一頁且幾近空白，被批無字天書。僑委會前委員長徐佳青又被爆，僑委會用達1492萬元的「全國僑務會議」公帑，為徐佳青舉辦慶生兼歡送會。國民黨立院黨團表示，面對荒謬行徑，僑委會僅以「沒有額外支用公務預算」敷衍了事，必須提出嚴正抗議。

國民黨團批，徐佳青因涉嫌濫用特權（家屬充當攝影官、先生開公務車等）假公濟私、被迫下台，目前仍在調查階段。僑委會當初推託「調查報告需要時間整理」，如今真相大白：原來僑委會沒空查弊，都在忙著幫徐佳青準備歡送會、剪輯「六年豐功偉業」的政績影片。有空阿諛奉承，卻給不出調查時程，已坐實僑委會就是在為徐佳青保駕護航，僑委會已爛到根。

國民黨團質疑，若如僑委會所言沒有額外支出，這近1500萬元的龐大公帑究竟花在何處？難道將公器私用、圖利個人，甚至把國庫當作私人派對的小金庫，已經成為僑委會的內部常態？行政院要坐視不管？查都不查？

國民黨團表示，面對僑委會如此離譜的行徑，要求行政院長卓榮泰出面說清楚，代理委員長李妍慧也應立即啟動內部調查。公帑絕非私人資產，未來的預算審查，國民黨團必將嚴格追究這筆「惜別會」經費。

國民黨團也公開請問民進黨立委沈伯洋：「你認同將公務資源，用於為一個『正在被調查特權』的離職官員舉辦私人慶祝活動嗎？面對此等行徑，你所謂的法律底線與標準究竟在哪裡？」

僑委會 徐佳青 沈伯洋 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

僑務委員會議晚宴 遭爆成徐佳青慶生會

政院追加預算 在野傾向中油增資全刪

吳子嘉遭搜索掀選戰攻防 鄭朝方挺徹查、徐欣瑩陣營嗆「辦綠就卡彈」

批校事會議越修越偏離現場 九大教師工會靜坐抗議！教育部：持續傾聽

相關新聞

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

針對僑委會在僑務委員會議，為被控濫用公器請辭的前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會；僑委會今回應，徐佳青是僑務委員連署邀請，並揚言將對誤導大眾特定人士蒐證提告。提出指控的民眾黨立院黨團主任陳智菡再爆，徐佳青原還被安排參與僑務委員會議，但因高層有意見才取消。陳智菡質疑，為貪汙者護航是不是代委員長李妍慧下令主導？

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，卻儼然變成前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，引發外界抨擊。僑委會今天公布連署書，強調是僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為。僑委會更強調，對於特定人士誤導大眾，將蒐集事證採取法律行動。

馬文君轟僑委會：徐佳青下台責任未釐清 竟先拍馬屁歌功頌德

僑委會在正式會議期間為因公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，引發爭議。國民黨立委馬文君今日在臉書公開徐佳青於歡送會上高歌影片，表示徐因公器私用等爭議請辭，還能上台歡唱、風光慶生，到底是在高興什麼？

老人健保費補助恐增400億 陳時中批修法不符量能付費、地方拿2份錢

老人福利法通過修法，65歲以上長者所得稅未達20％全額補助健保費，粗估政府補貼支出會達400億元。行政院政委陳時中今受訪表示，修法將原本以「無力負擔」的補助依據，改為以所得稅率20%以下作為門檻，與健保「量能付費」精神不符。他認同健保需要改革，但反對以個人身分調整方式補助健保費，呼籲社會對此議題展開對話。

僑委會被爆用1492萬公帑幫徐佳青慶生 國民黨團：沈伯洋認同嗎？

僑委會日前在立法院的專案報告，因報告內容僅一頁且幾近空白，被批無字天書。僑委會前委員長徐佳青又被爆，僑委會用達1492萬元的「全國僑務會議」公帑，為徐佳青舉辦慶生兼歡送會。國民黨立院黨團表示，面對荒謬行徑，僑委會僅以「沒有額外支用公務預算」敷衍了事，必須提出嚴正抗議。

僑務晚宴成歡慶徐佳青壽宴 范雲：公帑本應謹慎 不妥就檢討

僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，近日出席僑務委員會議惜別晚宴，遭質疑動用公帑替徐慶生、歡送。民進黨立院黨團書記長范雲表示，「政府使用公帑，本來就應該謹慎」，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督，若確有不妥，也應檢討改進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。