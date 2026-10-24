僑委會被爆用1492萬公帑幫徐佳青慶生 國民黨團：沈伯洋認同嗎？

僑委會日前在立法院的專案報告，因報告內容僅一頁且幾近空白，被批無字天書。僑委會前委員長徐佳青又被爆，僑委會用達1492萬元的「全國僑務會議」公帑，為徐佳青舉辦慶生兼歡送會。國民黨立院黨團表示，面對荒謬行徑，僑委會僅以「沒有額外支用公務預算」敷衍了事，必須提出嚴正抗議。

國民黨團批，徐佳青因涉嫌濫用特權（家屬充當攝影官、先生開公務車等）假公濟私、被迫下台，目前仍在調查階段。僑委會當初推託「調查報告需要時間整理」，如今真相大白：原來僑委會沒空查弊，都在忙著幫徐佳青準備歡送會、剪輯「六年豐功偉業」的政績影片。有空阿諛奉承，卻給不出調查時程，已坐實僑委會就是在為徐佳青保駕護航，僑委會已爛到根。

國民黨團質疑，若如僑委會所言沒有額外支出，這近1500萬元的龐大公帑究竟花在何處？難道將公器私用、圖利個人，甚至把國庫當作私人派對的小金庫，已經成為僑委會的內部常態？行政院要坐視不管？查都不查？

國民黨團表示，面對僑委會如此離譜的行徑，要求行政院長卓榮泰出面說清楚，代理委員長李妍慧也應立即啟動內部調查。公帑絕非私人資產，未來的預算審查，國民黨團必將嚴格追究這筆「惜別會」經費。

國民黨團也公開請問民進黨立委沈伯洋：「你認同將公務資源，用於為一個『正在被調查特權』的離職官員舉辦私人慶祝活動嗎？面對此等行徑，你所謂的法律底線與標準究竟在哪裡？」