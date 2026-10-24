惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，卻儼然變成前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，引發外界抨擊。僑委會今天公布連署書，強調是僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為。僑委會更強調，對於特定人士誤導大眾，將蒐集事證採取法律行動。

僑委會表示，歷屆僑務委員會議惜別晚宴也曾邀請前任委員長出席，本次邀請徐佳青，是應超過百位僑務委員於21日、會議前一晚連署表達的邀請意願，並非另行安排或增加公務支出。當天適逢徐佳青生日，與會僑務委員自發以共同唱歌及播放免費紀念短片的方式表達祝福，相關活動未額外支用公務預算，也沒有增加任何經費支出。

僑委會強調，晚宴中的歌唱及敬酒致意等橋段，是與會僑務委員主動熱情邀請；更無代理委員長李姸慧陪同逐桌敬酒的情況。晚宴當天，民眾黨立委蔡春綢也全程在場並一同祝賀，可提供第一手觀察。

僑委會並說，徐佳青也受邀出席23日閉幕式後，為今年任滿的46位僑務委員所舉辦的「榮耀傳承榮退感恩典禮」，向他們致意。僑委會進一步說明，僑務委員返台出席會議所涉及的機票補助，均依相關作業規定及年度預算辦理；會議所需住宿、場地、設備及餐飲等服務，也均依相關程序辦理，並依規定辦理核銷，接受相關監督，歷年均如此。

僑委會最後強調，尊重外界對公務資源使用的監督，然而，對於特定人士屢次以不實資訊誤導大眾，造成外界對僑委會的誤解，甚至影響僑界團結，僑委會將積極蒐集相關事證，並視情況採取必要法律行動，以維護機關聲譽及公務執行的公信力。

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，卻儼然變成前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，僑委會公布連署書，強調是超過百位僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為。圖／僑委會提供