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台獨聯盟：接收不等於光復 籲重新檢視光復節定位

中央社／ 台北24日電

台灣獨立建國聯盟今天表示，10月25日不應只是中國政權的歷史紀念日，而應成為台灣人民破除兩個中國政權主權謊言、重新確認自決權的日子。接收，不等於光復；代表中國，不等於擁有台灣；台灣的未來，由台灣人民決定。

台獨聯盟今天發表聲明指出，1945年10月25日，中華民國政府在台灣接受日軍投降，並將這一天稱為「台灣光復節」，宣稱台灣回歸中國。1971年同一天，聯合國大會通過第2758號決議，確立中華人民共和國政府在聯合國代表中國的地位，北京卻進一步將決議扭曲為國際社會承認中國擁有台灣主權的依據。

台獨聯盟表示，兩個10月25日，兩個性質不同的歷史事件，卻先後被兩個中國政權用來建構對台灣的主權宣稱。

台獨聯盟指出，1945年日本戰敗，結束對台灣長達50年的殖民統治，但軍事受降與行政接收，不能直接等同於國際法上的主權移轉。1951年舊金山和平條約明定日本放棄台灣及澎湖的一切權利，卻未指定主權承受國；1952年中日和約也未以明文將台灣主權移轉給中華民國。

台獨聯盟認為，國民黨政府將戰後接收塑造成「光復」，以中國民族主義的歷史敘事，取代台灣人民決定自身命運的權利。隨後發生的二二八事件、白色恐怖與長期戒嚴，更說明政權接收不等於人民獲得自由。

台獨聯盟表示，聯合國第2758號決議處理的是中國代表權問題，決議全文沒有提及台灣，更沒有認定台灣屬於中華人民共和國。2024年歐洲議會通過決議，明確指出2758號決議並未決定中國對台灣的主權，也沒有裁定台灣參與國際組織的地位。

台獨聯盟指出，中華人民共和國從未統治台灣，卻試圖將代表中國的權利擴張為擁有台灣的權利，並據此排除台灣的國際參與。

台獨聯盟認為，兩個中國政權雖然爭奪誰代表中國，卻共享同一個前提：台灣屬於中國，台灣人民無權自行決定國家前途。「這正是台灣必須突破的歷史困境」，台灣不是兩個中國政權爭奪代表權時可以附帶繼承的領土，更不是任何中國政權可以任意決定命運的財產。

台獨聯盟主張，重新檢視「台灣光復節」的官方定位，建立以台灣人民為主體的歷史觀；反對北京扭曲聯合國第2758號決議，爭取台灣平等參與國際社會的權利，並透過和平、民主與人民自決方式，推動憲政改革與國家正常化。

台獨聯盟強調，「接收，不等於光復；代表中國，不等於擁有台灣」，台灣的未來，由台灣人民決定。

台獨 光復節 台灣光復

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