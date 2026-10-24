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僑務晚宴成歡慶徐佳青壽宴 范雲：公帑本應謹慎 不妥就檢討

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲表示，「政府使用公帑，本來就應該謹慎」，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團書記長范雲表示，「政府使用公帑，本來就應該謹慎」，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督。圖／聯合報系資料照

僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，近日出席僑務委員會議惜別晚宴，遭質疑動用公帑替徐慶生、歡送。民進黨立院黨團書記長范雲表示，「政府使用公帑，本來就應該謹慎」，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督，若確有不妥，也應檢討改進。

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨質疑，僑委會20日起在圓山飯店舉辦4天僑務委員會議，活動耗資1492萬元，22日晚間惜別晚宴適逢徐佳青生日，現場播放徐佳青6年政績回顧影片、唱歌慶生，質疑「千萬公帑是可以這樣濫用的嗎？」

僑委會則表示，惜別晚宴邀請徐佳青出席，是應超過百位僑務委員連署表達的邀請意願；適逢徐生日，現場以共同唱歌及播放免費紀念短片方式送上祝福，未額外支用公務預算，也未增加任何額外經費支出。

對於相關爭議，范雲表示，政府使用公帑，本來就應該謹慎，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督。

范雲指出，僑委會已詳細說明這次活動的安排與經費使用，「各界若有進一步疑問，僑委會仍應回應，若確有不妥，也應檢討改進。」

至於是否可能影響選情，范雲表示，她認為還是要回到政府能不能把事情做好、負責任地面對問題。這是政府本來就應該做到的，「不因選舉而改變。」

另一名不具名綠委則表示，選舉將至，而洋流現在聲勢正旺，不該為了這種事而受到影響，「徐佳青自己也應該清楚。」該綠委認為，相關爭議既已引發外界關注，就應妥善處理，不要讓事件持續延燒，影響目前選戰節奏。

僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒。圖／取自僑委會官網
僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒。圖／取自僑委會官網

徐佳青 范雲 僑委會 圓山飯店

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