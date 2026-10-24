快訊

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

薔琵颱風14：30解除陸警！各地長浪洶湧「別去海邊」

上班族狂點人工淚液... 卻結膜紅腫、纖維化 眼科醫揪1成分是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

僑務晚宴李妍慧獻花徐佳青 陳清龍：如何相信能公正調查？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

僑委會前委員長徐佳青因涉特權與公器私用爭議7日宣布請辭，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨晚踢爆，僑委會在僑務委員會議為徐佳青舉辦慶生與歡送會。對此，民眾黨團總召陳清龍今批評，僑委會代理委員長李姸慧當晚向徐佳青獻花、感謝其「身教」，當機關首長帶頭定調，如何相信僑委會能公正調查？

陳清龍表示，徐佳青濫用特權，安排兒子當攝影官、讓先生開公務車，帶全家周遊列國，才剛請辭下台，不僅刑事責任未追究，僑委會的行政調查結果也根本尚未完成。

陳清龍指出，如今僑委會竟在拿公帑舉辦的僑務委員會議上替徐佳青高調慶生、歌功頌德、大拍馬屁，這到底是什麼諂媚的官場文化？僑委會還回應說，這純屬與會者表達情誼，真的是令人傻眼。

陳清龍批評，更荒腔走板的是，李姸慧當晚還向徐佳青獻花，感謝過去一年多來的照顧及「身教」，並稱近期僑委會爭議主要來自有心人士抹黑及選舉操作，根本毫無反省與檢討，持續包庇與護航。當機關首長帶頭「定調」，如何相信僑委會能公正調查？

陳清龍 徐佳青 李妍慧 僑委會 陳智菡 公器私用

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳智菡爆：僑委會把晚宴辦成徐佳青的歡送宴與慶生宴 僑胞怒千萬公帑這樣花

馬文君轟僑委會：徐佳青下台責任未釐清 竟先拍馬屁歌功頌德

1500萬辦僑務還是辦歡送？徐佳青獻花、歡唱樣樣來 馬文君轟公私不分

蔣萬安投入防災 沈伯洋照常跑選舉 王鴻薇：洋流遇颱變亂流

相關新聞

僑務晚宴變壽宴 與會者：上台時間超過李妍慧 徐佳青儼然成主人

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚宴，不過卻成為因案去職的前委員長徐佳青的個人秀與慶生會。據與會者轉述，徐佳青當晚在台上時間超過半小時，遠超過現任委員長李姸慧，李姸慧還陪著她逐桌敬酒，儼然徐佳青才是惜別晚會的主人或「上級指導長官」，場面相當荒謬。

馬文君轟僑委會：徐佳青下台責任未釐清 竟先拍馬屁歌功頌德

僑委會在正式會議期間為因公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，引發爭議。國民黨立委馬文君今日在臉書公開徐佳青於歡送會上高歌影片，表示徐因公器私用等爭議請辭，還能上台歡唱、風光慶生，到底是在高興什麼？

僑務晚宴成歡慶徐佳青壽宴 范雲：公帑本應謹慎 不妥就檢討

僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，近日出席僑務委員會議惜別晚宴，遭質疑動用公帑替徐慶生、歡送。民進黨立院黨團書記長范雲表示，「政府使用公帑，本來就應該謹慎」，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督，若確有不妥，也應檢討改進。

僑務晚宴李妍慧獻花徐佳青 陳清龍：如何相信能公正調查？

僑委會前委員長徐佳青因涉特權與公器私用爭議7日宣布請辭，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨晚踢爆，僑委會在僑務委員會議為徐佳青舉辦慶生與歡送會。對此，民眾黨團總召陳清龍今批評，僑委會代理委員長李姸慧當晚向徐佳青獻花、感謝其「身教」，當機關首長帶頭定調，如何相信僑委會能公正調查？

1500萬辦僑務還是辦歡送？徐佳青獻花、歡唱樣樣來 馬文君轟公私不分

前僑務委員長徐佳青因爭議請辭後，僑務委員會10月22日舉辦的僑務委員會議晚宴，卻被爆安排歡送、慶生活動。國民黨立委馬文君質疑，會議經費據報近1500萬元，原應用於僑務交流，卻安排前長官致詞、播放政績影片、獻花及歡唱，公私分際何在？

僑委會爆替徐佳青辦慶生會 陳以信：外交國防委員沈伯洋勿噤聲

針對僑委會在正式會議期間為因爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，國民黨文傳會主委陳以信今批公私不分。他指出代理委員長李妍慧先前報告草率，如今又爆出為前委員長慶生爭議，顯已不適任。他點名立法院外交及國防委員會委員沈伯洋，勿因是自己人就噤聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。