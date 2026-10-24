僑務晚宴李妍慧獻花徐佳青 陳清龍：如何相信能公正調查？

僑委會前委員長徐佳青因涉特權與公器私用爭議7日宣布請辭，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨晚踢爆，僑委會在僑務委員會議為徐佳青舉辦慶生與歡送會。對此，民眾黨團總召陳清龍今批評，僑委會代理委員長李姸慧當晚向徐佳青獻花、感謝其「身教」，當機關首長帶頭定調，如何相信僑委會能公正調查？

陳清龍表示，徐佳青濫用特權，安排兒子當攝影官、讓先生開公務車，帶全家周遊列國，才剛請辭下台，不僅刑事責任未追究，僑委會的行政調查結果也根本尚未完成。

陳清龍指出，如今僑委會竟在拿公帑舉辦的僑務委員會議上替徐佳青高調慶生、歌功頌德、大拍馬屁，這到底是什麼諂媚的官場文化？僑委會還回應說，這純屬與會者表達情誼，真的是令人傻眼。

陳清龍批評，更荒腔走板的是，李姸慧當晚還向徐佳青獻花，感謝過去一年多來的照顧及「身教」，並稱近期僑委會爭議主要來自有心人士抹黑及選舉操作，根本毫無反省與檢討，持續包庇與護航。當機關首長帶頭「定調」，如何相信僑委會能公正調查？