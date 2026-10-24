1500萬辦僑務還是辦歡送？徐佳青獻花、歡唱樣樣來 馬文君轟公私不分

前僑務委員長徐佳青因爭議請辭後，僑務委員會10月22日舉辦的僑務委員會議晚宴，卻被爆安排歡送、慶生活動。國民黨立委馬文君質疑，會議經費據報近1500萬元，原應用於僑務交流，卻安排前長官致詞、播放政績影片、獻花及歡唱，公私分際何在？

馬文君指出，徐佳青請辭當天已是請辭後第15天，晚宴卻安排一系列歡送環節，合計超過半小時，代委員長李妍慧還陪同逐桌敬酒，現場螢幕打出「佳績留僑界，青志映初心」等祝福字句。她質疑，徐佳青因爭議請辭，僑委會卻把晚宴辦得像功成身退的慶祝會，是否恰當？

馬文君表示，徐佳青任內爭議包括東沙體驗營案遭裁罰、兒子被指以「攝影官」名義隨行出訪，以及丈夫被指私用外館公務車等，相關爭議尚待釐清，僑委會卻先安排歡送活動。她質疑，徐佳青過去將外界質疑解讀為造謠、政治攻防，如今李妍慧又被指在晚宴替她喊冤，相關事實與責任究竟釐清了多少？

馬文君也將矛頭指向僑委會對立法院的說明。她指出，僑委會先前赴立法院專案報告時，曾提交費用欄位空白的表格，事後又以沒有「考察」預算等說法回應質疑；如今替前長官舉辦歡送活動，影片、鮮花、歡唱等安排卻一應俱全，質疑僑委會對國會監督與前長官的態度形成強烈對比。

馬文君認為，人民編列預算是為了推動僑務，不是替卸任首長辦慶生、歡送活動。她質疑，徐佳青因公私分際爭議請辭，僑委會是否真正記取教訓，還是機關內部逢迎長官的文化依舊，連最基本的公私界線都無人把關。

這場晚宴的爭議，除活動安排是否恰當，也涉及相關支出由何項經費支付、是否符合核銷規定，以及活動是否屬正式議程等問題，仍有待僑委會進一步說明。