馬文君轟僑委會：徐佳青下台責任未釐清 竟先拍馬屁歌功頌德

僑委會在正式會議期間為因公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，引發爭議。國民黨立委馬文君今日在臉書公開徐佳青於歡送會上高歌影片，表示徐因公器私用等爭議請辭，還能上台歡唱、風光慶生，到底是在高興什麼？

馬文君指出，此次僑務委員會議在圓山飯店舉辦，整體經費據報近1500萬元，原應讓海外僑胞與委員返台交流、共商僑務，但10月22日的晚宴卻被爆出安排替徐佳青歡送、慶生，當天已是徐請辭後第15天，各地政府也正為防颱忙得焦頭爛額時，僑委會卻忙著替前委員長辦慶生、惜別晚會，到底把公務當成什麼？人民編預算是要僑委會辦僑務，不是替前委員長拍馬屁、辦生日派對。

馬文君表示，據報，徐佳青致詞、政績影片、獻花及歡唱等環節，合計超過半小時；代理委員長李妍慧還陪著逐桌敬酒，螢幕更打出「佳績留僑界，青志映初心」等祝福。爭議還沒交代，倒先歌功頌德；責任還沒釐清，倒先風光歡送。難道整個僑委會，沒有人覺得羞恥、沒有人敢說這樣不妥？

馬文君說，徐佳青先前請辭時，仍把外界質疑說成造謠扭曲、政治攻防。從東沙體驗營案遭裁罰，到兒子被指以「攝影官」名義隨行出訪、丈夫被指私用外館公務車，爭議接連發生，難道全是別人的政治操作？如今李妍慧又被指在晚宴替她喊冤，相關事實與責任釐清了嗎？憑什麼急著背書？

馬文君表示，先前僑委會到立法院專報，交來費用欄位空白的表格，事後還拿沒有「考察」預算大玩文字遊戲。向國會交代經費，費用欄位一片空白；替前長官歡送，影片、鮮花、歡唱樣樣齊全。到底是資料準備不好，還是只把心力用在討好長官？

馬文君質疑，更荒唐的是，徐佳青才因公私分際爭議請辭，如今又被質疑把公務晚宴變成個人歡送場。僑委會究竟記取了什麼教訓？首長下台了，逢迎拍馬的文化卻原封不動，連最基本的公私分際，都沒有人願意守住。

馬文君表示，徐佳青如果這麼光榮、這麼值得慶祝，當初又何必辭職？因爭議下台，卻辦得像功成身退，僑委會難道就沒有人覺得不妥，出來喊停？整個僑委會，淪為徐佳青的康樂會？