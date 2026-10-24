僑委會爆替徐佳青辦慶生會 陳以信：外交國防委員沈伯洋勿噤聲

針對僑委會在正式會議期間為因爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，國民黨文傳會主委陳以信今批公私不分。他指出代理委員長李妍慧先前報告草率，如今又爆出為前委員長慶生爭議，顯已不適任。他點名立法院外交及國防委員會委員沈伯洋，勿因是自己人就噤聲。

徐佳青因遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭，由副委員長李妍慧代理職務。然而，徐佳青又被踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會。

陳以信今日表示，僑務委員會議是討論國家僑務政策的重要場合，竟然變成卸任官員的慶生會，公私不分，社會觀感極差。

陳以信指出，李妍慧才剛代理僑委會委員長，上周到立法院外交及國防委員會進行專案報告，竟然繳出僅138字的書面資料，出國考察經費報表更連續13個月空白，當時連民進黨立委都認為不適當。如今又爆出利用正式僑務會議為前任慶生的爭議，李妍慧究竟把國家僑務工作擺在哪裡？已明顯不適任代理委員長職務。

陳以信點名沈伯洋，僑委會正是該委員會監督的機關，面對李妍慧接連引發的國會報告及公務資源使用爭議，沈伯洋難道不應公開表示看法？監督政府不能遇到自己人就噤聲。

陳以信最後諷刺，徐佳青既然已經卸任，就不要再讓僑委會陷入爭議。他呼籲徐佳青，趕快去幫沈伯洋助選，政治活動就回歸政治場合，不要再讓國家公務與私人活動混為一談。