僑務晚宴變壽宴 與會者：上台時間超過李妍慧 徐佳青儼然成主人

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚宴，不過卻成為因案去職的前委員長徐佳青的個人秀與慶生會。據與會者轉述，徐佳青當晚在台上時間超過半小時，遠超過現任委員長李姸慧，李姸慧還陪著她逐桌敬酒，儼然徐佳青才是惜別晚會的主人或「上級指導長官」，場面相當荒謬。

晚宴與會者轉述，今年的僑務委員會議是10月20日下午報到、10月23日中午結束；其間三個晚上三場晚宴，分別是行政院院長酒會、立法院院長晚宴及僑委會席別晚宴。惜別晚宴是每年的固定活動，但今年惜別晚宴卻幾乎成了徐佳青的專屬個人秀，根本就是利用國家預算舉辦的個人歡送秀。

與會者表示，整場惜別晚宴大概2個小時，其中徐佳青的專屬環節，包括上台講話、播放「佳績」影片、贈送生日花束、上台唱歌等，就超過30分鐘以上；徐坐在主桌，從頭到尾全程出席，包含上台載歌載舞在內，在舞台的時間，遠遠多過現任委員長李姸慧。

與會者進一步指出，惜別晚宴席開約30桌，李姸慧還陪著徐佳青逐桌敬酒，規格竟完全比照行政院長和立法院長，感覺徐佳青才是惜別晚會的主人或「上級指導長官」，場面相當荒謬。

據透露，李姸慧上台致詞時強調，這陣子有關僑委會的爭議，主要是有心人士的抹黑和選舉操作，她謝謝一年多來「佳青姐」的「身教」，讓她受益很多。

李姸慧並說，22日當天剛好就是「佳青姐」的生日，祝她生日快樂，也希望僑界透過這個機會給她滿滿的祝福和感謝。此外，僑委會專門製作徐前委員長過去6年的「佳績」影片，請大家觀賞。

今年僑務委員會議有全球各地173位僑務委員返台參加，對於顯然早已準備好的政績影片及慶生橋段，僑委會昨深夜回應表示，是應超過百位僑務委員連署表達邀請徐佳青的意願，現場共同唱歌送上祝福，沒有額外支用公務預算。