歡唱影片曝光！僑務晚宴變徐佳青壽宴 網友：喜孜孜、笑盈盈是要高升？

影片取自北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明臉書

僑委會前委員長徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭。民眾黨立院黨團主任陳智菡昨晚踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為徐佳青舉辦慶生與歡送會。如今歡唱影片曝光，引發網友不滿表示，徐佳青喜孜孜、笑盈盈彷彿離職要高升了一樣，民進黨怎麼可以這麼不要臉無恥到這種地步？

網友指出，10月22日是115年僑務委員會議晚宴，也是涉及貪汙圖利徐佳青的生日。這次四天三夜辦在圓山大飯店的僑務會議花了1300多萬元台幣，讓一個因弊案辭職正接受貪汙圖利調查的前官員在台上講6年政績，還高歌歡唱舉杯同歡再接受獻花，唱的歌還是「媽媽請妳也保重」，這個公帑晚宴是在宣慰僑胞，還是替徐佳青辦59歲大壽生日趴？

網友不滿指出，徐佳青喜孜孜笑盈盈彷彿離職要高升了一樣，民進黨怎麼可以這麼不要臉無恥到這種地步？貪汙圖利不怕人知道，還繼續大剌剌地公帑吃喝玩樂，徐佳青貪汙圖利外交部不敢查、把皮球丟給僑委會，僑委會代理委員長李妍慧卻說「雖然是公務車但誰都可以開」，民進黨從上到下的態度是這樣，北檢會查出什麼結果也大概都不出意料了。