徐佳青出席晚宴原因曝光 僑委會：沒有額外支出公務預算

民眾黨立院黨團主任陳智菡今晚踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，質疑濫用公帑。對此，僑委會深夜表示，這次邀請徐佳青出席晚宴，是應超過百位僑務委員連署表達邀請意願，現場共同唱歌送上祝福，沒有額外支用公務預算。

僑委會表示，僑務委員會議是年度重要僑務工作，惜別晚宴則是感謝僑務委員長期支持僑務工作的交流活動；本次邀請徐佳青出席，是應超過百位僑務委員連署表達的邀請意願，讓與會委員有機會敘舊、交流並表達感謝；適逢徐佳青生日，現場以共同唱歌及播放免費紀念短片的方式送上祝福，相關慶生安排未額外支用公務預算，亦未增加任何額外經費支出。

僑委會指出，僑務委員會議旨在聯繫全球僑務委員，促進政府與海外僑界的溝通交流，廣納各地僑情反映及政策建言，研商未來僑務發展策略與方向，並透過政策說明及經驗交流，凝聚海外僑界共識，強化僑界與台灣之連結，匯聚僑心僑力，共同促進國家發展。

僑委會說明，海外僑務委員返台出席會議所涉及的機票補助，均依相關作業規定及年度預算辦理；會議所需住宿、場地、設備及餐飲等相關服務，亦依核定計畫、預算用途及政府採購程序辦理；相關經費均有其公務目的及預算依據，並依規定辦理核銷，接受監督。

僑委會強調，惜別晚宴主要目的在於感謝全球僑務委員出席委員會議，以及長期協助推動僑務工作，並藉此增進政府與海外僑務委員間的情誼與交流，本次邀請徐佳青出席，是回應21日超過百位僑務委員的連署意願，適逢生日而安排唱歌祝福及播放免費紀念短片，純屬與會者表達情誼，並未因此增加額外經費支出；惜別晚宴的交流目的與現場生日祝福，應依各自性質分別理解，不宜將兩者混為一談。

僑委會表示，尊重外界對公務資源使用的監督，也支持以具體資料檢視相關經費的編列與執行。本次惜別晚宴慶生安排僅有與會者共同唱歌及播放免費紀念短片，未額外支用公務預算，相關事實明確。僑委會呼籲，各政黨及政治人物在監督行政機關時，應秉持實事求是的原則，以完整事實為依據，善盡查證責任，理性看待相關安排，避免將不同性質的事項混為一談，造成不必要的誤解。