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僑務委員會議晚宴 遭爆成徐佳青慶生會

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，晚宴上還以藏頭詩推崇徐佳青的貢獻。圖／取自陳智菡臉書
民眾黨立院黨團主任陳智菡踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，晚宴上還以藏頭詩推崇徐佳青的貢獻。圖／取自陳智菡臉書

僑委會前委員長徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，七日請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡昨晚踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發僑胞不滿，「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」

僑務委員會議二十日起在圓山飯店舉辦四天，二十二日晚間閉幕前舉行惜別晚宴，陳智菡說，僑務委員會議，包下圓山飯店四天三夜每天超過二百個房間、再加上數百人機票補助。

陳智菡質疑，僑務委員會議應是讓海外僑胞與委員們返台歡聚，今年還多了一個功能，為徐佳青舉辦歡送會加慶生；引發僑胞不滿說：「千萬公帑是可以這樣濫用的嗎？」

陳智菡表示，僑務委員會議耗資一四九二萬元，惜別晚宴成徐佳青的惜別宴，晚宴播映其六年政績回顧影片；且徐佳青生日本月二十二日，晚宴也順勢成為徐的慶生會。陳智菡公布晚宴照片，螢幕圖卡以藏頭詩歌頌徐佳青，稱「佳績留僑界，青志映初心，此程雖告一段落，精彩仍將繼續」。

陳智菡說，徐佳青在晚宴中花了三十分鐘吹噓政績，還與其他僑務委員高唱「媽媽請妳要保重」；會中，李姸慧送花感謝徐佳青、對徐歌功頌德，並表示徐是遭有心人士抹黑才辭職；但在僑委會臉書未見慶生照。

僑委會表示，僑務委員會議惜別晚宴邀請徐前委員長出席，是應超過百位僑務委員連署表達的邀請意願，適逢徐前委員長生日，現場以共同唱歌及播放免費紀念短片的方式送上祝福，未額外支用公務預算，亦未增加任何額外經費支出。

徐佳青 會議 陳智菡 僑委會

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