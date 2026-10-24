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薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

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13縣市河川治理率未達50% 新北、彰化爭中央經費

聯合報／ 記者唐筱恬林媛玲江良誠劉明岩／連線報導

薔琵颱風帶來豪雨，各地慎防淹水災情。立法院預算中心指出，截至今年六月底各縣市河川及區域排水平均治理率為四十七％，其中新北市、彰化縣等八縣市低於平均；此外，全台雨水下水道實施率達八十二％。

政府為治水自二○一七起編列前瞻特別預算砸近千億元，中央政府明年預計在總預算投入約四七三億元。截至六月底，已改善治理面積二平方公里、下水道長度一一三公里，都市滯洪量增五十六萬立方公尺。

立法院預算中心指出，各縣市河川及區域排水平均治理率為四十七％，雖已較廿年前增加廿八個百分點；但十三縣市未及五成，其中南投縣僅五％最低、彰化縣十五％、新北市廿三％倒數，亟待檢討。

雨水下水道平均實施率全台平均八十二％。預算中心指出，苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣等六縣市未達七十％。遭點名河川治理率倒數的新北市雨水下水道實施率九十二％，南彰均近七十％左右。

新北市水利局回應，新北九十條河川及排水計近九成已完成堤防或護岸整治；剩餘非急迫性河段，將逐年爭取中央經費治理。

彰化縣水利資源處表示，彰化縣區域排水約七八○公里，為全台之冠；其中需改善長度約五三五公里，將持續向中央爭取經費。

南投縣政府指出，縣長許淑華曾向行政院反映南投多山，盼提高山區整治比重。

彰化 新北 薔琵颱風 南投

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