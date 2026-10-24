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立院預算中心：中油增資夾帶明年後經費需求 不宜列今年預算
行政院提出今年度中央政府總預算追加預算案，其中對中油台電的補助與增資經費約四千一百億元。立法院預算中心報告指出，中油增資案中約五○八億元屬明年度後的經費需求，不宜提前納入本次追加預算；此外，補助金額的估算依據、撥補原則及後續財務控管措施，也都有待釐清。
行政院提出追加約二三三八億元增資中油，主要用於推動天然氣穩定供應建設計畫，包括新建、擴建七項天然氣接收站，以及三項天然氣供輸系統。報告指出，截至今年度的經費需求約一八三○億元，與此次增資金額相比，多出約五○八億元，是明年度後所需經費，應該循後續年度預算程序編列。
報告指出，政府應審酌中油、台電近期營運實績，核實評估政策因素造成的損益影響、補助金額及後續配套措施，確保公帑合理運用。
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