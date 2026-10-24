立院預算中心：中油增資夾帶明年後經費需求 不宜列今年預算

行政院提出金額高達六○七六億元的今年度追加預算案，呼籲立法院在十一月底前完成審查，否則軍公教加薪與社福加碼恐無法回溯發放。在野黨雖不接受政院情緒勒索，但也將照步驟走，避免淪為選舉前的相罵本。據掌握，在野黨傾向將中油增資部分全數刪除，其餘中油、台電補貼涉及對阿拉斯加天然氣投資，是否放行仍存變數。

2026-10-24 00:00