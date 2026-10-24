快訊

薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

立院預算中心：中油增資夾帶明年後經費需求 不宜列今年預算

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

行政院提出今年度中央政府總預算追加預算案，其中對中油台電的補助與增資經費約四千一百億元。立法院預算中心報告指出，中油增資案中約五○八億元屬明年度後的經費需求，不宜提前納入本次追加預算；此外，補助金額的估算依據、撥補原則及後續財務控管措施，也都有待釐清。

行政院提出追加約二三三八億元增資中油，主要用於推動天然氣穩定供應建設計畫，包括新建、擴建七項天然氣接收站，以及三項天然氣供輸系統。報告指出，截至今年度的經費需求約一八三○億元，與此次增資金額相比，多出約五○八億元，是明年度後所需經費，應該循後續年度預算程序編列。

報告指出，政府應審酌中油、台電近期營運實績，核實評估政策因素造成的損益影響、補助金額及後續配套措施，確保公帑合理運用。

預算 中油 追加預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拒政院拿公教、社福情勒…在野審查追加預算照步走 中油增資恐遭砍

葉銀華／購美天然氣看能源政策代價

台電：用電大戶費率 優先檢討

中油採購阿拉斯加天然氣 經長：投資架構仍待談判

相關新聞

追加預算 在野傾向中油增資全刪

行政院提出金額高達六○七六億元的今年度追加預算案，呼籲立法院在十一月底前完成審查，否則軍公教加薪與社福加碼恐無法回溯發放。在野黨雖不接受政院情緒勒索，但也將照步驟走，避免淪為選舉前的相罵本。據掌握，在野黨傾向將中油增資部分全數刪除，其餘中油、台電補貼涉及對阿拉斯加天然氣投資，是否放行仍存變數。

立院預算中心：中油增資夾帶明年後經費需求 不宜列今年預算

行政院提出今年度中央政府總預算追加預算案，其中對中油台電的補助與增資經費約四千一百億元。立法院預算中心報告指出，中油增資案中約五○八億元屬明年度後的經費需求，不宜提前納入本次追加預算；此外，補助金額的估算依據、撥補原則及後續財務控管措施，也都有待釐清。

13縣市河川治理率未達50% 新北、彰化爭中央經費

薔琵颱風帶來豪雨，各地慎防淹水災情。立法院預算中心指出，截至今年六月底各縣市河川及區域排水平均治理率為四十七％，其中新北市、彰化縣等八縣市低於平均；此外，全台雨水下水道實施率達八十二％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。