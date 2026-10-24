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追加預算 在野傾向中油增資全刪

聯合報／ 記者王小萌／台北報導
行政院提出的追加預算案中，擬撥二三三八億元增資中油，遭在野黨立委鎖定刪除。記者黃義書／攝影
行政院提出的追加預算案中，擬撥二三三八億元增資中油，遭在野黨立委鎖定刪除。記者黃義書／攝影

行政院提出金額高達六○七六億元的今年度追加預算案，呼籲立法院在十一月底前完成審查，否則軍公教加薪與社福加碼恐無法回溯發放。在野黨雖不接受政院情緒勒索，但也將照步驟走，避免淪為選舉前的相罵本。據掌握，在野黨傾向將中油增資部分全數刪除，其餘中油、台電補貼涉及對阿拉斯加天然氣投資，是否放行仍存變數。

立法院原定昨邀請行政院長卓榮泰赴立法院報告今年度追加預算案，但因颱風影響取消，後續將另行協商報告時間。也因此，立法院財政委員會原預計於廿八、廿九日舉行聯席會議審查，也被迫向後順延。

行政院以軍公教加薪、老農津貼等福利法案為由，催促立法院盡速完成追加預算審查。在野黨雖主張嚴格把關，也考量審查時程及政治攻防，避免遭到操作成「拖延審查」，成為選戰攻擊的把柄。

國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，之前同意卓榮泰至立法院報告的時程，已展現在野黨願意盡速審查的態度。不過，追加預算中四千多億元用於中油、台電撥補，是否與阿拉斯加天然氣投資有關，行政部門未清楚說明；此外，一千五百億元左右的國防預算究竟涉及軍購或商購，也有待進一步交代。

有立委透露，此次追加預算有不少項目仍待釐清，包括中油補貼是否用於填補虧損、國防部無人機採購細項是否與先前無人機統籌計畫重複等。但若針對細項大幅刪減，恐再遭執政黨操作成「擋預算」，因此審查策略將以要求行政院說明為先。目前傾向全數刪除中油增資；至於中油、台電補貼，則要求行政院交代計算依據及具體用途，再視說明情況決定是否部分放行。

追加預算 中油 增資

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