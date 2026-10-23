陳智菡爆：僑委會把晚宴辦成徐佳青的歡送宴與慶生宴 僑胞怒千萬公帑這樣花

僑委會前委員長徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡今晚踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發僑胞不滿「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」

僑務委員會議從10月20日起至10月23日在圓山飯店舉辦4天，22日晚間閉幕前夕舉行惜別晚宴，不過徐佳青也出席活動，並與李姸慧等官員上台敬酒。

陳智菡晚間在臉書發文表示，「昨天是一年一度的僑務委員會議，包下圓山飯店四天三夜（10/20-10/23），每天超過200個房間、再加上數百人機票補助。」

她質疑，僑務委員會議應是讓海外僑胞與委員們返台歡聚時刻，今年還多了一個功能，為徐佳青前委員長舉辦「歡送會」加「慶生」。陳智菡表示，有僑胞為此不滿的說：「千萬公帑是可以這樣濫用的嗎？」

陳智菡晚間在直播節目表示，僑務委員會議花費1492萬公帑舉辦，不過惜別晚宴順勢變成徐佳青的惜別宴，晚宴中還播映徐佳青6年政績的回顧影片。且徐佳青生日正是10月22日，晚宴也順勢成為徐的慶生會。

陳智菡說，徐佳青在晚宴中花了30分鐘吹噓政績，還與其他僑務委員高唱「媽媽請妳要保重」等歌曲，李姸慧還送花感謝徐佳青、對徐歌功頌德，並表示徐是遭有心人士抹黑才辭職，但在僑委會臉書上，並未有幫辦徐佳青歡送、慶生會的照片。

陳智菡也公布惜別晚宴上的照片，螢幕中出現圖卡稱「佳績留僑界，青志映初心，此程雖告一段落，精彩仍將繼續」，陳智菡質疑，外交部以「駐美公務車其實供僑委會使用」為由停止調查，徐佳青在國慶期間也仍跟著賴清德總統進進出出，根本是示範「新潮流的大姊是你敢動的嗎？」、「台灣的政風其實可以廢掉了。」