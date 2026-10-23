還要造謠砍樹？路樹遭颱風吹斷 里長：輿論讓北市連修剪都不敢

砍樹謠言不斷在社群Threads上轉傳，薔琵颱風來襲，北市文山區一棵路樹今天上午因瞬間陣風被吹斷，市府相關單位獲報後到場處理。當地里長林志勤表示，颱風前就有請公園處來修剪，但因輿論關係，公園處連修剪都不敢，使得颱風來時變成潛在危險，也怕晚上風雨再大，路樹恐倒，而一直在辦公室待命。

文山區秀明路一段的路樹上午10時許因瞬間陣風吹斷，臉書社團有人發文並貼出現場處理的照片，並感謝市政府各級單位協助，30分鐘就處理完成。

在地木柵里長林志勤也在里內社群說明，原本公園處已排定時程要砍掉，由於媒體輿論不斷報導北市府一直砍樹，造成公園處不敢貿然施工。人行道路樹的樹穴窄小、樹長得愈高愈茂密，抓地力不足，很容易產生樹倒的風險，他呼籲里民減少外出。

林志勤受訪表示，秀明路兩側路樹都是火焰木，愈長愈高，上頭養分不夠就容易斷枝。先前為避免樹枝侵入民宅，6月已修剪過，但不如過往大幅度修剪；這次颱風前，他也請公園處適度修剪，但公園處現在連修剪都不敢，使得颱風來時變成潛在危險。

他坦言，住在秀明路的里民都滿恐慌，不知道什麼時候樹會再倒下或斷根。今天上午風不大，不知道為什麼會這棵火焰木會斷，第一時間警消還沒到，自己就先到場處理，倒樹占據整個馬路；其實，秀明路有很多疑似病蟲害、不健康、傾斜的路樹，但公園處現在都不敢動。

林志勤認為，樹跟人一樣，都要適度的保養跟修剪。如今不能斷頭的情況下，樹愈長愈高，秀明路的路樹甚至長到6、7層樓高，加上下方的樹穴很小，就會竄根，造成人行道地磚隆起，強風一來容易斷而傾倒，「這不是保護樹木，而是危害樹木。」

他說，之前颱風造成嚴重災情，自己出外巡視時會通報，第一次相關人員很快就來，第二次也快速來協助，但後來災情擴大，第三次就沒辦法，因為量能不足；這次薔琵颱風是單一事件，所以相關單位很快來處理，本來就很正常。

林志勤坦言，每次颱風最擔心秀明路兩排火焰木，如果今天晚上風雨再大，他不能保證還會不會再倒，所以都一直在辦公室待命。

北市公園處表示，這棵火焰木折斷，原因是瞬間陣風所致。而里長希望公園處換掉火焰木，但該火焰木雖有枯枝，仍可做修剪改善，公園處才未做移除的規畫，之後會再跟里長溝通。

北市木柵里長林志勤說，秀明路兩側路樹都是火焰木，愈長愈高，上頭養分不夠就容易斷枝。圖／木柵里長林志勤提供

薔琵颱風來襲，北市文山區一棵路樹今天上午因瞬間陣風被吹斷，市府相關單位獲報後到場處理。圖／木柵里長林志勤提供