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出席台漁產品輸陸儀式 張榮恭：兩岸互惠提升人民民生福祉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭受台灣漁業團體邀請，今上午出席在廈門舉辦的「台灣漁產品輸入大陸儀式」。圖／國民黨文傳會提供
國民黨副主席張榮恭受台灣漁業團體邀請，今上午出席在廈門舉辦的「台灣漁產品輸入大陸儀式」。圖／國民黨文傳會提供

國民黨副主席張榮恭受台灣漁業團體邀請，今上午出席在廈門舉辦的「台灣漁產品輸入大陸儀式」。張致詞指出，這次的活動是台灣漁產品拓展大陸市場的嶄新階段，既是今年4月大陸宣布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」的落實，也是黨主席鄭麗文訪問大陸的成果之一，相信不僅是台灣漁民熱烈歡迎，也會得到台灣一般民眾的大力支持。

張榮恭表示，一個貨櫃一個貨櫃的漁貨，從台灣澎湖跨越海峽，源源不絕的賣到大陸來，不僅增加台灣基層漁民的收入，也讓大陸消費者在飲食上多一些選擇。兩岸人民彼此互惠，大家都能夠過上更加幸福美好的生活。當年大多數台灣人的祖先，跨越黑水溝、從唐山過台灣，正是為了追求更加美好的生活。

張榮恭強調，下個月12日就是民族偉人孫中山先生誕辰161週年紀念。孫中山先生畢生追求的三民主義理想，就是民族復興、民權發達和民生樂利。民族復興和民權發達的最終目的，都是為了民生樂利。

張榮恭表示，提升民生福祉，是不能打烊的事，在任何時候、任何環境，任何政治人物，都要把夙夜匪懈的不斷提升人民福祉，當作最大的任務。國民黨做為中山先生的追隨者，更是需要努力實踐。

張榮恭表達期許，未來有更多的台灣漁產品輸入大陸，共同促使兩岸人民能夠享有更加美好的生活。中國國民黨願意和兩岸各界人士共同努力，持續鞏固和增強兩岸關係和平發展的主流民意。

張榮恭 兩岸 廈門 漁民 鄭麗文

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