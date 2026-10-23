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吳子嘉遭搜查 洪孟楷質疑是否扣押手機及通聯：選前案外案歪風又上演？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新竹地檢署22日指揮調查人員前往台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉辦公室及住處。聯合報系資料照
新竹地檢署22日指揮調查人員前往台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉辦公室及住處。聯合報系資料照

新竹地檢署偵辦美麗島電子報董事長吳子嘉等人涉嫌違反選罷法案，昨搜索吳子嘉辦公室及住處，吳受訪稱，恐與外籍人士協助派送政治文宣有關。國民黨立委洪孟楷質疑違反比例原則，並質疑選前藉小案搜索扣手機、衍伸案外案，嚴重戕害監督執政的言論自由。

洪孟楷說，移工派送文宣有爭議，竟搜索吳子嘉住處、辦公室？司法比例原則，別遇到在野監督就轉彎。昨天吳子嘉遭搜索住處、辦公室，訊後無保請回，但已引發社會譁然。

洪孟楷表示，吳子嘉長期透過網路直播針砭時政、監督執政黨，發揮媒體第四權功能。如今竟因選舉文宣案件遭大動作搜索，令人質疑：司法辦案的界線究竟在哪裡？

洪孟楷指出，重點是吳子嘉並非藍營，吳是監督執政者的媒體公器。而根據說法，事件起因是受託派報業者使用外籍移工發送選舉文宣。如真有移工從事違法行為當然應該究責，但問題是，派報業者違規用人，責任憑什麼直接追溯到委託者？

洪孟楷質疑，難道有人那麼「二百五」刻意指名一定要移工來發文宣？否則刑責怎會無限上綱，未來政府公共工程承包商違法使用移工，發包機關首長也要一併負刑責？更令人質疑的是，為了查明文宣委託關係，有必要兵分多路，連住處、辦公室都搜索？

洪孟楷表示，檢方主張追查共犯、保全證據，但是否扣押手機及通聯資料？要知道過往檢調最令人詬病的辦案，就是一案多辦，故意小案「隔山打牛」利用當事人手機衍生案外案，這種早該被淘汰的歪風。在距離選前不到40天，卻又在國人面前上演。

洪孟楷呼籲，法律講求證據，執法講求比例，司法更不能有雙重標準。不只是吳子嘉個人的遭遇，而是人民還能否相信，司法面對不同政治立場，都能一視同仁？當人民開始擔心批評執政者的代價，就是台灣民主法治最值得警惕的危機。

洪孟楷 吳子嘉 新竹地檢署

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