吳子嘉遭搜查 洪孟楷質疑是否扣押手機及通聯：選前案外案歪風又上演？

新竹地檢署偵辦美麗島電子報董事長吳子嘉等人涉嫌違反選罷法案，昨搜索吳子嘉辦公室及住處，吳受訪稱，恐與外籍人士協助派送政治文宣有關。國民黨立委洪孟楷質疑違反比例原則，並質疑選前藉小案搜索扣手機、衍伸案外案，嚴重戕害監督執政的言論自由。

洪孟楷說，移工派送文宣有爭議，竟搜索吳子嘉住處、辦公室？司法比例原則，別遇到在野監督就轉彎。昨天吳子嘉遭搜索住處、辦公室，訊後無保請回，但已引發社會譁然。

洪孟楷表示，吳子嘉長期透過網路直播針砭時政、監督執政黨，發揮媒體第四權功能。如今竟因選舉文宣案件遭大動作搜索，令人質疑：司法辦案的界線究竟在哪裡？

洪孟楷指出，重點是吳子嘉並非藍營，吳是監督執政者的媒體公器。而根據說法，事件起因是受託派報業者使用外籍移工發送選舉文宣。如真有移工從事違法行為當然應該究責，但問題是，派報業者違規用人，責任憑什麼直接追溯到委託者？

洪孟楷質疑，難道有人那麼「二百五」刻意指名一定要移工來發文宣？否則刑責怎會無限上綱，未來政府公共工程承包商違法使用移工，發包機關首長也要一併負刑責？更令人質疑的是，為了查明文宣委託關係，有必要兵分多路，連住處、辦公室都搜索？

洪孟楷表示，檢方主張追查共犯、保全證據，但是否扣押手機及通聯資料？要知道過往檢調最令人詬病的辦案，就是一案多辦，故意小案「隔山打牛」利用當事人手機衍生案外案，這種早該被淘汰的歪風。在距離選前不到40天，卻又在國人面前上演。

洪孟楷呼籲，法律講求證據，執法講求比例，司法更不能有雙重標準。不只是吳子嘉個人的遭遇，而是人民還能否相信，司法面對不同政治立場，都能一視同仁？當人民開始擔心批評執政者的代價，就是台灣民主法治最值得警惕的危機。