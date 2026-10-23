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立法院預算中心：中油增資中508億屬提前編列 補貼金額與虧損有差距

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院提出115年度追加預算案，金額達6076億元，其中對中油與台電的補助與增資經費高達4217億6900萬元。聯合報系資料照
行政院提出115年度追加預算案，金額達6076億元，其中對中油與台電的補助與增資經費高達4217億6900萬元。聯合報系資料照

行政院提出115年度中央政府總預算追加預算案，其中對中油與台電的補助與增資經費高達4217億6900萬元。立法院預算中心報告指出，中油增資案中有508億700萬元屬116年度以後經費需求，不宜提前納入本次追加預算；此外，補助金額的估算依據、撥補原則及後續財務控管措施，也都有待釐清。

行政院此次追加2338億3400萬元增資中油，主要用於推動天然氣穩定供應建設計畫，包括新建、擴建7項天然氣接收站及3項天然氣供輸系統。預算中心指出，截至115年度的經費需求為1830億2700萬元，與此次預計增資金額相比，多出508億700萬元，是116年度以後才需要的經費，應該循後續年度預算程序編列，不宜提前放進本次追加預算。

報告指出，經濟部此次追加1725億3500萬元補助費，其中中油獲補助1014億3100萬元，台電獲補助711億400萬元，用以因應中東衝突造成的能源價格波動，吸收未足額調漲油氣及電價的成本。不過，彙整中油、台電115年1至7月會計月報，中油累計稅前虧損47.11億元，台電累計稅前虧損214.37億元，與政府預計撥補金額仍有差距。

中油115年1至8月累計稅前虧損84.85億元，中油表示，若未獲政府追加補貼，全年預估稅前虧損701億元；補貼後則可轉為稅前淨利約313億元。台電則表示，政府撥補有助改善財務，將持續開源節流，朝全年損益兩平努力。預算中心認為，政府應審酌兩家國營事業近期營運實績，核實評估政策因素造成的損益影響、補助金額及後續配套措施，以確保公帑合理運用。

報告質疑，此次增資所辦事由是否符合「預算法」第79條第3款「所辦事業因重大事故經費超過法定預算時」的追加預算要件，仍有待釐清，經濟部及中油應具體說明資金缺口、增資計畫內容及成本效益。

報告指出，中油天然氣建設計畫部分工程進度不如預期，部分投資案預估無法回收；中油截至115年8月底負債占資產比率已達93.43%，計息負債達8680億元。中油應審慎檢討投資決策、加強工程進度控管，並提出具體財務改善及整體增資規畫，以利立法院審議及外界監督。

中油 補貼 增資

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