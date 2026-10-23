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拒政院拿公教、社福情勒…在野審查追加預算照步走 中油增資恐遭砍

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院原定今日邀請行政院長卓榮泰針對115年度追加預算案，赴立法院報告並備詢，但因颱風影響取消，後續將另行協商報告時間。聯合報系資料照
立法院原定今日邀請行政院長卓榮泰針對115年度追加預算案，赴立法院報告並備詢，但因颱風影響取消，後續將另行協商報告時間。聯合報系資料照

行政院呼籲立法院在11月底前將115年度追加預算案完成審查，否則軍公教加薪與社福加碼恐無法回溯。在野黨雖不接受政院實現情勒，但也將照布走避免淪為選前「拖延預算」的相罵本。至於追加預算項目，在野黨傾向全數刪除中油增資，其餘中油、台電補貼涉及對阿拉斯加天然氣投資，國防追加預算無人機採購是否重複，是否放行仍存有變數。

立法院原定今日邀請行政院長卓榮泰赴立法院報告這筆高達6076億元的115年度追加預算，但因颱風影響取消，後續將另行協商報告時間。也因此，立法院財政委員會原預計於28、29日舉行聯席會議審查，也被迫向後順延。

行政院以軍公教加薪、老農津貼等福利法案為由，催促立法院盡速完成追加預算審查。在野黨雖主張嚴格把關，也考量審查時程及政治攻防，避免遭到操作成「拖延審查」，成為選戰攻擊的把柄。

國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，之前同意將10月23日、27日分別排入追加預算及總預算的詢答，展現在野黨專業審查、嚴格把關的態度。他指出，追加預算中有4000多億元用於中油、台電撥補，是否與阿拉斯加投資有關，行政部門多日來仍未清楚說明；此外，1500多億元的國防預算究竟涉及軍購或商購，也有待行政部門進一步交代。

有立委透露，此次追加預算有不少項目仍待釐清。除中油增資是否與阿拉斯加天然氣採購案有關，中油補貼是否將用於填補虧損外，國防部無人機採購細項是否與先前無人機統籌計畫重複，也須行政院提出說明。

該立委指出，不過，若針對細項大幅刪減，恐再遭執政黨操作成「擋預算」，因此審查策略將以要求行政院說明為先。目前傾向全數刪除中油增資；至於中油、台電補貼，則要求行政院交代計算依據及具體用途，再視說明情況決定是否部分放行。

追加預算 情勒 增資

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