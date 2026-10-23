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重度失能長照服務增長率僅輕度1/4 立院預算中心質疑資源運用合理性

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中央政府自今年起正式推動長期照顧十年計畫3.0。圖／聯合報系資料照
中央政府自今年起正式推動長期照顧十年計畫3.0。圖／聯合報系資料照

我國正式步入超高齡社會，中央政府自今年起正式推動長期照顧十年計畫3.0。立法院預算中心指出，112至114年度使用長照服務合計人數成長22.25%，但重度失能者使用長照服務人數成長率僅9.22%，反不如輕、中度失能者，長照資源運用的合理性容待商榷。

預算中心指出，116年度衛福部等相關部會配合推動長照政策編列預算案合計1109億元，較115年度1153億元減列44億元，減幅3.8%。其中，衛福部主管長照服務發展基金用途約1056.8億元、退輔會辦理榮民安養照護服務約32億元、勞動部主管就業安定基金約20億元、教育部辦理長照人才培育0.2億元。

依衛福部統計，112至114年度各長照服務需求等級者使用長照服務合計人數，由50萬5020人增至61萬7375人，成長22.25%。其中，重度失能的服務需求等級（CMS）第7、8級，由11萬3795人增至12萬4289人，成長9.22%；中度失能的CMS第4至6級，由21萬5959人增至25萬4610人，成長17.9%；輕度失能的CMS第2、3級，則由17萬4580人增至23萬6339人，成長35.4%。

預算中心指出，近年失能程度愈高者對長照服務有較高度需求，但重度失能者使用長照服務成長情形反而不如輕、中度失能者，長照資源運用的合理性容待商榷。

照顧人力也有結構失衡現象。截至今年6月底，任職居家與社區式服務據點的照服員達6萬4784人；住宿式機構為3萬2916人，另有5443人服務於綜合式長照機構。

預算中心指出，目前長照政策資源仍高度集中於居家與社區式照顧服務，多數照服員選擇居家與社區式服務據點任職；需要全日輪班、夜間照護及較強度體力付出的住宿式機構，則面臨服務人力較少現象。

截至今年6月底，全國長照住宿式機構許可床位數12萬1740床，實際開放床位數11萬6840床。預算中心指出，機構多存在開放床數與許可床數落差，主要是住宿式機構須配置一定人力始能收容，一旦機構內照服員人力不足，僅能緊縮開放床位數。

預算中心表示，長照3.0雖已正式推動，但在相關資源配置合理性、照顧人力適足性及跨域合作統整性等層面均容待持續強化。

長照 衛福部 退輔會

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