影／賴清德引台語俗諺「十月颱、真厲害」提醒民眾做好防颱準備

賴清德總統、行政院卓榮泰、內政部長劉世芳，上午前往中央災害應變中心視察，聽取薔琵颱風防災第五次工作會報。賴清德表示，十月份的颱風，台灣民間有許多描述，如「十月颱、無人知」，指其變化莫測；另有一說「十月颱、真厲害」，意指常常帶來災情，薔琵颱風就是十月颱，提醒民眾做好防颱準備。

賴清德表示，薔琵颱風正持續影響台灣，依氣象預報今天到明天上午是風雨影響最明顯的時段，呼籲北部以及東北部山區要嚴防豪雨以上等級的降雨，中部以及東部山區也要提高警覺。

賴清德表示，各地預防性撤離與收容工作，要逐一確認到位，優先照顧長者、行動不便者，以及有醫療需求的民眾；而花蓮萬里溪堰塞湖及土石流潛勢區、易淹水地區都要持續監控，該封路就封路，該撤離就撤離，絕不能夠掉以輕心。

賴清德也強調，國軍也要隨時支援救災，同時特別提醒，救災同仁的安全同樣非常重要，所有任務都要做好風險評估和安全防護。賴清德也呼籲參與九合一的參選人，此次颱風來襲正逢九合一選舉進入最後的階段，參選人務必注意颱風警報，做好安全的措施，避免因為選舉，疏忽了颱風造成的災情。

劉世芳在聽取簡報後也做出五項裁示，首先當有災情的查、通報時，確實填報以及上傳 EMICC 系統。掌握救災需求，積極主動協助人力、物資、裝備與器材的支援。 第二，受颱風影響陸續傳出招牌、看板以及路樹倒塌等災情。請災情監控組提醒地方政府針對市區招牌以及施工中的鷹架、圍籬等應該做好強固作業。第三，請交通工程組跟地方政府持續掌握易致災道路的情形，視降雨情形做好相關的警戒措施；並且請水電維生組針對淹水潛勢區部署抽水機具並且彈性調度，也請地方政府儘早啟動警戒措施。第四，農業部目前已經針對宜蘭縣發布44 條土石流黃色警戒，午後預計針對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新北市以及苗栗縣陸續會發布土石流紅黃色警戒。也請上開地方政府要積極落實預防性的疏散撤離，並且在入夜前完成。第五，對於蔬果價格，也請農林漁牧組持續監控市場行情以及需求，適時採取必要措施，滿足民眾的需求。

賴清德總統（右二起）、行政院卓榮泰、內政部長劉世芳，上午前往中央災害應變中心視察，聽取薔琵颱風防災第五次工作會報。記者黃義書／攝影

賴清德總統（左）、行政院卓榮泰（右），上午前往中央災害應變中心視察，聽取薔琵颱風防災第五次工作會報。記者黃義書／攝影

賴清德總統（右三）、行政院卓榮泰（右四）、內政部長劉世芳（右二），上午前往中央災害應變中心視察，聽取薔琵颱風防災第五次工作會報。首先聽取各部會整備狀況的簡報，了解各部會對於薔琵颱風防災準備情形。記者黃義書／攝影