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籲候選人避免因選舉忽略防颱工作 賴總統：中央、地方通力合作

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
薔琵颱風持續影響台灣，今天早上，賴清德總統和卓榮泰院長到中央災害應變中心，聽取各單位報告。 圖取自賴總統臉書
薔琵颱風持續影響台灣，今天早上，賴清德總統和卓榮泰院長到中央災害應變中心，聽取各單位報告。 圖取自賴總統臉書

中度颱風薔琵22、23日兩天威脅全台，賴清德總統今早到中央災害應變中心關心防颱準備工作。賴總統也在臉書貼文，請各候選人留意颱風情況，做好安全措施，避免因為選舉忽略防颱工作，並喊話中央、地方通力合作，全力降低災害風險。

賴總統說，俗語說：「十月颱，無人知。」代表這時的颱風變化莫測。薔琵颱風持續影響台灣，今天早上，他和卓榮泰院長到中央災害應變中心，聽取各單位報告。

賴總統提醒，依目前預報，今天到明天上午，是風雨影響最明顯的時段。北部及東北部山區要嚴防豪雨以上等級的降雨，中部及東部山區也要提高警覺。

賴總統表示，他請各部會持續掌握最新情資，與地方政府保持密切聯繫，及時回應地方需求，並確認預防性撤離、收容及必要的管制措施都落實到位。也呼籲適逢連假期間，請大家隨時留意氣象資訊，避免前往海邊觀浪，或進入山區、溪流活動，如有撤離或管制通知，務必配合。

賴總統並說，九合一選舉進入最後階段，也請各候選人留意颱風情況，做好安全措施，避免因為選舉忽略防颱工作。他也感謝堅守第一線的警消、國軍、醫護，以及維持水電、通訊和交通運作的同仁。強調中央與地方會持續做好應變，也請大家照顧自己和家人的安全。

薔琵颱風 賴清德 卓榮泰

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籲候選人避免因選舉忽略防颱工作 賴總統：中央、地方通力合作

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