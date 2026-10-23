「十月颱很厲害」 賴清德：中央地方密切合作提高警覺

因應薔琵颱風來襲，賴清德總統今天在中央災害應變中心第五次工作會報表示，俗語所說的「十月颱，沒人知」形容變幻莫測，也說「十月颱，很厲害」，表示常帶來災情，薔琵颱風正是十月颱，目前強風豪雨正持續影響台灣，依據預報顯示即日起至明日上午為風雨影響最顯著時段，他呼籲，北部、東北部山區須嚴防豪雨以上等級降雨，中部及東部山區亦應提高警覺。

賴清德指示各部會務必掌握最新情資，與地方政府保持密切聯繫並即時回應需求。各地的預防性撤離與收容工作須落實到位，優先照顧長者、行動不便者及有醫療需求的民眾。針對易因道路中斷受困、且缺乏直升機起降條件的聚落，應及早安排撤離，並備妥物資與備援通訊。此外，花蓮萬里溪堰塞湖、土石流潛勢區及易淹水地區均須持續監測，必要時迅速封路與撤離。

面對水電、通訊、交通及民生物資等維生需求，賴清德要求相關單位依風險預置搶修人力與機具，國軍亦隨時支援防災，同時務必做好救災同仁的安全防護與風險評估。由於颱風適逢連假與九合一選舉關鍵期，賴清德呼籲國人切勿前往海邊觀浪或山區溪流活動，並請各候選人注意氣象警報、做好防颱措施，避免因選務忽視風災。

最後，他特別感謝警消、國軍、醫護及基礎設施搶修等第一線人員的堅守崗位，盼中央與地方通力合作，全力降低災害風險、守護國人生命財產安全。

因應颱風逼近可能帶來的風雨威脅，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳今於會中提出五項重點指示，要求各相關部會與地方政府緊密配合，全力落實各項防颱與應變措施。

劉世芳指出，針對招牌及施工中鷹架、圍籬等建築設施，地方政府應督導做好加固作業，同時特別提醒第一線防救災人員在執勤時務必注意自身安全。交通與道路安全方面，交通工程組及地方政府應持續掌握易致災害路段的降雨及路況，適時採取警戒與封閉措施；若有道路中斷、航空或海運班次停駛等訊息，必須即時發布以利民眾掌握。

此外，劉針對淹水潛勢區域，水電維生組應預置抽水機具並落實彈性調度，地方政府也應提早啟動警戒應變機制。

在土石流防災部分，農業部目前已針對宜蘭縣發布44條土石流黃色警戒，並預計於午後陸續對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新北市及苗栗縣等區域發布土石流紅、黃色警戒。劉世芳要求相關地方政府積極落實預防性疏散撤離作業，並於入夜前完成安置，若評估撤離風險較高，亦應安排民眾於安全處所就地避難並做好收容照顧。最後，針對民生物資與農產品價格，請農林漁牧組持續監控蔬果市場行情與供需狀況，適時採取平抑措施，以滿足國人生活需求。

賴清德總統（右三）、行政院卓榮泰（右四）、內政部長劉世芳（右二），上午前往中央災害應變中心視察，聽取薔琵颱風防災第五次工作會報。記者黃義書／攝影

賴清德總統（左）、行政院卓榮泰（右），上午前往中央災害應變中心視察，聽取薔琵颱風防災第五次工作會報。記者黃義書／攝影

中度颱風薔琵來襲，北部及東北部山區有豪雨以上等級降雨，北部、東北部地區及中部、東部山區有局部 大雨或豪雨。圖／中央氣象署提供