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羅智強：蔣萬安防颱優先停選務 沈伯洋提股市脫鉤停班 兩人天壤之別

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風工作會報。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風工作會報。 記者張文玠／攝影

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安也宣布停止競選活動投入防災。國民黨立委羅智強今日表示，蔣萬安交辦他的第一件事是「防颱優先」。周一下午，他正式就任蔣萬安競選總幹事。隔天就接到蔣萬安的指示，周末可能有颱風，要麻煩密切注意颱風動向。颱風來襲，就立刻暫停一切選舉活動，一切以保護市民生命財產安全為優先，防颱第一。

羅智強說，這是他擔任競選總幹事後，蔣萬安交辦他的第一件事。他的心裡很感動，這就是蔣萬安。即便當時蔣萬安正身處洋流的驚濤駭浪之中，即便當時曹興誠的協會公布了蔣萬安落後17個百分點的民調，蔣萬安交辦總幹事的第一件事，竟然是要注意防颱。

羅智強表示，昨天到今天，取消了許多既定的選舉行程。蔣萬安也全心全力、馬不停蹄地視察、督導台北市各部門，全力做好防颱工作。

羅智強指出，相較蔣萬安，沈伯洋卻在颱風天提出「股市和颱風停班課脫鉤」的外行話。沈伯洋遭到批評後，又惱羞成怒地嗆聲，蔣萬安可以提松機遷移，沈伯洋為什麼不能提颱風假？兩人對於防颱的態度和行動，真是天壤之別。颱風來襲，希望大家平平安安。

民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

蔣萬安 羅智強 沈伯洋

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