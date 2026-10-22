總統府：非核家園目標已經實質完成

賴清德總統今主持國家氣候變遷對策委員會第9次委員會，有媒體在會後詢問賴總統對於「廢除非核家園公投」的立場，總統府發言人郭雅慧表示，非核家園的目標已經實質完成了，並指出，賴總統對核電重啟的態度是不抱持任何的意識形態，也不排除任何的能源選項。

公投第22案「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」即將於11月28日與九合一地方選舉同日投票，有媒體今於國家氣候變遷對策委員會的會後記者會上詢問賴清德總統對於該公投的立場。

郭雅慧回答，非核家園當年是朝野共同明定寫在環境基本法裡的國家政策，並指出，核四是在馬英九政府執政時期停建。

郭雅慧也說，核三廠的最後一部機組在去年5月17日停止運轉廚藝的那一刻起，台灣已正式完成非核家園的目標，也就是說非核家園的目標已經實質完成，而台灣現在也供電無虞、沒有缺電的問題。

至於賴總統對核電重啟的態度，郭雅慧說，賴總統表達得非常明確，態度上就是不抱持任何的意識形態，也不排除任何的能源選項，但要注意的是，不能因為短期的利益而犧牲掉長遠的環境永續。

郭雅慧重申，核電要不要重啟有三個關鍵原則，一是確保核電的使用安全無虞、二是核廢料有明確的解決方法和去處、三就是社會有共識。