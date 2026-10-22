吳子嘉涉違選罷法遭搜索 鄭麗文表達嚴正抗議

美麗島電子報董事長吳子嘉涉嫌違反選罷法，今天其辦公室及住處遭檢調搜索。國民黨主席鄭麗文表示，她對吳子嘉的遭遇表達強烈憤怒與嚴正抗議，並堅定聲援吳子嘉捍衛言論自由與自身權益。

新竹地檢署今天指揮調查人員前往台北市搜索吳子嘉辦公室及住處；檢方表示，吳男涉嫌違反選罷法，全案偵辦中，基於偵查不公開原則，不便說明。

鄭麗文晚間透過新聞稿指出，吳子嘉長期站在媒體第四權的位置，針砭時政、監督政治人物。如今因遭民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族以涉嫌「意圖使人不當選」提告而受到搜索調查，她對吳子嘉的遭遇表達強烈憤怒與嚴正抗議，並堅定聲援吳子嘉捍衛言論自由與自身權益。

鄭麗文表示，政治人物必須接受公共監督，媒體有權針砭時政，人民有權批評執政者。鄭麗文指出，司法不應成為執政者對付批評者的手段，更不能讓媒體因為擔心遭到搜索而自我審查。執政者可以反駁批評、依法維護權益，但絕不能把司法調查變成壓制公共監督的武器。

鄭麗文表示，台灣人民歷經數十年的努力與犧牲，才換來今天的民主自由，如今吳子嘉遭到搜索，不僅影響其人身自由與節目播出，更對所有敢於監督政府、批評政治人物的媒體工作者形成寒蟬效應。司法本該是保障人民權利的最後防線，如今卻因選前搜索引發政治干預的嚴重爭議，讓人民對司法中立與選舉公平的信任遭到動搖。

鄭麗文指出，檢調機關應在不妨礙偵查的前提下，公開說明搜索吳子嘉的法律依據、必要性與比例原則，確保新聞自由與媒體工作者的基本權利不受侵害，民進黨政府更必須對司法獨立遭受質疑負起政治責任，應確保任何司法程序都不受政治干預。選舉勝負應由人民手中的選票決定，絕不能讓司法搜索成為左右選舉的力量。