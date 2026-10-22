快訊

人龍再現 晚間台北車站要搭高鐵自由座人潮擠爆

聽新聞
0:00 / 0:00

吳子嘉涉違選罷法遭搜索 鄭麗文表達嚴正抗議

中央社／ 台北22日電

美麗島電子報董事長吳子嘉涉嫌違反選罷法，今天其辦公室及住處遭檢調搜索。國民黨主席鄭麗文表示，她對吳子嘉的遭遇表達強烈憤怒與嚴正抗議，並堅定聲援吳子嘉捍衛言論自由與自身權益。

新竹地檢署今天指揮調查人員前往台北市搜索吳子嘉辦公室及住處；檢方表示，吳男涉嫌違反選罷法，全案偵辦中，基於偵查不公開原則，不便說明。

鄭麗文晚間透過新聞稿指出，吳子嘉長期站在媒體第四權的位置，針砭時政、監督政治人物。如今因遭民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族以涉嫌「意圖使人不當選」提告而受到搜索調查，她對吳子嘉的遭遇表達強烈憤怒與嚴正抗議，並堅定聲援吳子嘉捍衛言論自由與自身權益。

鄭麗文表示，政治人物必須接受公共監督，媒體有權針砭時政，人民有權批評執政者。鄭麗文指出，司法不應成為執政者對付批評者的手段，更不能讓媒體因為擔心遭到搜索而自我審查。執政者可以反駁批評、依法維護權益，但絕不能把司法調查變成壓制公共監督的武器。

鄭麗文表示，台灣人民歷經數十年的努力與犧牲，才換來今天的民主自由，如今吳子嘉遭到搜索，不僅影響其人身自由與節目播出，更對所有敢於監督政府、批評政治人物的媒體工作者形成寒蟬效應。司法本該是保障人民權利的最後防線，如今卻因選前搜索引發政治干預的嚴重爭議，讓人民對司法中立與選舉公平的信任遭到動搖。

鄭麗文指出，檢調機關應在不妨礙偵查的前提下，公開說明搜索吳子嘉的法律依據、必要性與比例原則，確保新聞自由與媒體工作者的基本權利不受侵害，民進黨政府更必須對司法獨立遭受質疑負起政治責任，應確保任何司法程序都不受政治干預。選舉勝負應由人民手中的選票決定，絕不能讓司法搜索成為左右選舉的力量。

鄭麗文 吳子嘉 選罷法 美麗島電子報 鄭朝方 言論自由

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

檢調搜索吳子嘉辦公室及住處 國民黨團轟：司法干預選舉

吳子嘉遭搜索 徐欣瑩控司法迫害、介選「不該淪為操弄選情的東廠」

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢警今搜索吳辦公室、住處

相關新聞

總統府：非核家園目標已經實質完成

賴清德總統今主持國家氣候變遷對策委員會第9次委員會，有媒體在會後詢問賴總統對於「廢除非核家園公投」的立場，總統府發言人郭雅慧表示，非核家園的目標已經實質完成了，並指出，賴總統對核電重啟的態度是不抱持任何的意識形態，也不排除任何的能源選項。

年底選戰升溫…張榮恭：為煽動支持者 民進黨可能對陸更加挑釁

香港「亞洲周刊」今刋登國民黨副主席張榮恭訪日期間的專訪。張榮恭表示，隨著選舉日益接近，民進黨為煽動支持者，也可能對中國大陸採取更加挑釁的行動。一旦如此，兩岸的危機局勢將進一步升溫，相信不會是美、日等國所樂見。

賴總統：鼓勵民間資金投入綠色運輸 布局永續航空燃料、綠色港口建設

賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。他表示，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，對此他提出兩大關鍵戰略。政府鼓勵民間資金，投入綠色運輸的基礎建設；另持續布局永續航空燃料與綠色港口建設，協助相關產業接軌國際，掌握淨零轉型的先機。

賴總統：兼顧即時與長期調適 強化運輸韌性等關鍵戰略對抗氣候變遷

賴清德總統主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議開場致詞表示，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，國家必須提升因應能力與韌性，政府提出「兼顧即時應變與長期調適，守護國人健康安全」和「強化運輸系統韌性，加速綠色交通轉型」關鍵戰略。

批綠營濫用行政資源輔選 翁曉玲：行政中立只管小吏、不管大官

國民黨立委翁曉玲今天表示，距離年底地方選舉僅剩一個多月，民進黨政府卻屢遭質疑濫用行政資源輔選，甚至出現司法查賄「辦藍不辦綠」的雙重標準。她批評，現行行政中立法規僅約束基層公務員，卻未有效規範政務官及機關首長，形成「只管小吏、不管大官」的漏洞，呼籲儘速完善相關法制，並要求農業部針對農水署桃園管理處疑似違反行政中立、替桃園市長參選人黃世杰助選爭議提出調查報告。

政院拍板專利法修法 電腦圖像納保護標的、近似設計可合併申請

為因應虛擬實境、擴充實境等新興數位產業蓬勃發展，行政院會今天通過專利法部分條文修正草案，將函請立法院審議。修法將電腦圖像及圖形化使用者介面可單獨為設計專利保護標的，並增訂近似設計合案申請制度，放寬設計專利的優惠期期間為12個月、設計專利核准審定後得申請分割。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。